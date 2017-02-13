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НОВОСТИ | Общество



13.02.2017 12:04 В Туле определили 26 лучших инженеров и изобретателей
Татьяна Смирнова

В Туле определили 26 лучших инженеров и изобретателей

| фото |
Традиционно ко Дню российской науки объявляются имена победителей региональных конкурсов «Инженер» и «Изобретатель» года. Именно они и представят Тульскую область на всероссийском уровне. Помимо этого, соревнование лучших из лучших в своей профессии помогает работодателям.

По словам президента Тульского союза научных и инженерных общественных объединений Александра Чукова, «дает возможность выявить наиболее грамотных инженеров, творческих людей, чтобы простимулировать их для дальнейшей деятельности в области инженерного искусства».

В номинации «Техника военного и специального назначения» одним из лауреатов стал Алексей Яковлев. Работать на КБП он пришел молодым специалистом в 1998 году, сейчас - начальник отдела. Его молодого коллегу Никиту Старостина – специалиста в области технологического контроля конструкторской документации – так же отметили нагрудным знаком и дипломом. За плечами у молодого, но уже лучшего инженера – ряд профессиональных конкурсов, в том числе региональный «Тульские мастера».

Уже на протяжении одиннадцати лет называются имена лучших в своей профессии. В этом году из более чем полсотни претендентов 26 получили заветный нагрудный знак. Впрочем, награда, как признаются лауреаты, это заслуга всего коллектива, в котором они трудятся.
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