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НОВОСТИ | Общество



13.02.2017 11:49 Водители тульских маршруток стали «забывать», где у них конечная
Михаил Шкурин, Алина Фурсенко

Водители тульских маршруток стали «забывать», где у них конечная

| фото |
На всех маршрутных такси 62 маршрута написано «Прилепы», но туда направляются не все. Ради эксперимента мы стояли на остановке полчаса. Водители шести микроавтобусов объявляли, что их конечная – улица Маргелова.

Как пояснили в администрации Тулы, договорённость, что в Прилепы должна идти каждая третья машина, существует неформально. По документам маршрут у всех один. Впрочем, жители Прилеп особо не жалуются – раньше и такой роскоши тут не было.

Другой продлённый маршрут 40К идёт через Криволучье к деревне Бежки. Днём на конечной две машины, но вечером, уверяют сотрудники магазина, водители дорогу сюда забывают.

Жители Петелино так же уверяют, что продлённый 58 маршрут заглядывает по вечерам на конечную не так уж часто. Однако с нового года недостатки в работе частных перевозчиков – головная боль городской администрации.

И теперь чиновники проводят рейды, выявляя нарушителей. На днях ряд минусов нашли в работе маршрута №32. Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрей Крыгин, «существуют определенные маршруты, на которые жалобы следуют постоянно. Это номера 22, 40к, 58, 15, 32, 37. Они предпочитают не выезжать на маршруты или не доехать до конца маршрута».

Единственная мера воздействия на перевозчиков сегодня, по словам чиновников, - отзыв свидетельства, разрешающего работу. Сейчас такая процедура проводится по 29 маршруту. И будет продолжаться до тех пор, пока каждый водитель не поймет, что каждый пассажир, даже если он один в салоне, имеет право доехать до своей остановки.
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