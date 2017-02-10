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НОВОСТИ | Общество



10.02.2017 19:23 В Киреевске персонал котельной вовремя не среагировал на морозы
Вести-Тула

В Киреевске персонал котельной вовремя не среагировал на морозы

| фото |
Котельная с 60-летним стажем в Киреевске начала давать сбой. Проверку морозами, которые ударили в конце прошлой недели, она не прошла. И это самое крупное коммунальное предприятие в городе обслуживает порядка 70 многоквартирных домов, около 10 социальных объектов, 30 частных отдельно стоящих магазинов и зданий.

Столбик термометра в квартирах жителей Киреевска едва доходил до отметки плюс 16, ночью, по их словам, опускался и вовсе до 13. С жалобами на несоответствие температурного режима они обратились к губернатору области Алексею Дюмину. По его поручению на место выехал начальник государственной жилищной инспекции, была проведена проверка.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин сообщил, что «действительно, температурный режим был занижен. Параметры от котельной шли несоответствующие температурному графику. Сейчас у жителей температурный режим наладился. Котельная работает, как должна работать. Будем еженедельно мониторить температуру в домах, смотреть, чтоб люди больше не мерзли».

Сейчас в квартирах, которые обслуживает эта котельная, температура выше 20 градусов. На выходе из котельной, согласно сегодняшней погоде за окном, в трубы подается вода 54 градуса по Цельсию. Со слов директора этого коммунального предприятия Руслана Щербакова, оборудование котельной 1957 года постройки не позволило резко поднимать температуру в связи с морозами. «Персонал своевременно не отреагировал на прогнозы о резком снижении температуры. Мы планируем провести в ближайшее время работы по модернизации этой котельной», - сказал Щербаков.
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