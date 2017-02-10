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10.02.2017 18:33 Дома в тульской деревне Оленино начали подключать к газу Кира Черьевская





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По словам жительницы деревни Оленино Надежды Зиновкиной, «три месяца делали топосъёмку, год делали проект. Нужно было попросить разрешения, чтобы пересечь речку, ручьи. В 2014 году нашлись деньги и нам закончили строительство газопровода. Хотелось бы выразить благодарность губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, главе администрации Тулы Евгению Васильевичу Авилову, а то мы бы ещё долго ждали этот газ».



Участвовать в газификации изъявили желание лишь владельцы 41 дома из 70 жилых, и несколько предприимчивых дачников. Газ приходит в деревню поэтапно. Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «сегодня газифицируются 5 домов, уже газифицировано 10. Остаётся ещё 26 домов, газификация которых, думаю, будет закончена в течение этого месяца».



Со стороны руководства города и области в этот проект было вложено более пяти с половиной миллионов рублей. И, по словам местных жителей, голубое топливо вдохнуло в деревню, расположенную в десяти минутах от Тулы, новую жизнь. Молодежь начала возвращаться с семьями. Вот и Валентина Чернявская уверена, что её дочь с внуками будут чаще приезжать в гости на пироги и картошечку, которую всё же готовит на печи. Ведь должна быть в деревенском доме своя изюминка.



Тепло в доме Валентины Чернявской в эту морозную зиму именно благодаря печи. Начавшаяся ещё в 2011 году работа по газификации изрядно затянулась. Одна проектная документация, которая обошлась каждому желающему принять участие в подключении голубого топлива в 43 тысячи рублей, шла несколько лет.По словам жительницы деревни Оленино Надежды Зиновкиной, «три месяца делали топосъёмку, год делали проект. Нужно было попросить разрешения, чтобы пересечь речку, ручьи. В 2014 году нашлись деньги и нам закончили строительство газопровода. Хотелось бы выразить благодарность губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, главе администрации Тулы Евгению Васильевичу Авилову, а то мы бы ещё долго ждали этот газ».Участвовать в газификации изъявили желание лишь владельцы 41 дома из 70 жилых, и несколько предприимчивых дачников. Газ приходит в деревню поэтапно. Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «сегодня газифицируются 5 домов, уже газифицировано 10. Остаётся ещё 26 домов, газификация которых, думаю, будет закончена в течение этого месяца».Со стороны руководства города и области в этот проект было вложено более пяти с половиной миллионов рублей. И, по словам местных жителей, голубое топливо вдохнуло в деревню, расположенную в десяти минутах от Тулы, новую жизнь. Молодежь начала возвращаться с семьями. Вот и Валентина Чернявская уверена, что её дочь с внуками будут чаще приезжать в гости на пироги и картошечку, которую всё же готовит на печи. Ведь должна быть в деревенском доме своя изюминка.







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