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10.02.2017 17:29 Корреспондент ГТРК «Тула» стала победителем конкурса «Моя деревня» Вести-Тула





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Фильм «Каменский самородок» занял второе место в номинации «Телевидение». Работа посвящена людям дела, в числе которых - селяне. Героем фильма стал Александр Комаров - глава хозяйства "Новопетровское" Каменского района. Отец и дед, почетный гражданин Тульской области, заслуженный работник сельского хозяйства России... А еще грамотный руководитель - трудные 90-е Комарова не сломили, и сегодня его сельхозпредприятие - одно из лучших. Зрителя с каменским самородком познакомила Татьяна Смирнова.



В Общественной палате Российской Федерации подвели итоги всероссийского конкурса для журналистов «Моя деревня» на лучшее освещение в СМИ особенностей социокультурного, экономического и демографического развития сельских территорий. Члены жюри рассмотрели более 500 работ, пришедших из 74 регионов России. Среди победителей – наша коллега Татьяна Смирнова, автор цикла программ «Агробизнес».Фильм «Каменский самородок» занял второе место в номинации «Телевидение». Работа посвящена людям дела, в числе которых - селяне. Героем фильма стал Александр Комаров - глава хозяйства "Новопетровское" Каменского района. Отец и дед, почетный гражданин Тульской области, заслуженный работник сельского хозяйства России... А еще грамотный руководитель - трудные 90-е Комарова не сломили, и сегодня его сельхозпредприятие - одно из лучших. Зрителя с каменским самородком познакомила Татьяна Смирнова.

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