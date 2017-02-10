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НОВОСТИ | Общество



10.02.2017 17:29 Корреспондент ГТРК «Тула» стала победителем конкурса «Моя деревня»
Вести-Тула

Фильм «Каменский самородок» занял второе место в номинации «Телевидение»

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В Общественной палате Российской Федерации подвели итоги всероссийского конкурса для журналистов «Моя деревня» на лучшее освещение в СМИ особенностей социокультурного, экономического и демографического развития сельских территорий. Члены жюри рассмотрели более 500 работ, пришедших из 74 регионов России. Среди победителей – наша коллега Татьяна Смирнова, автор цикла программ «Агробизнес».

Фильм «Каменский самородок» занял второе место в номинации «Телевидение». Работа посвящена людям дела, в числе которых - селяне. Героем фильма стал Александр Комаров - глава хозяйства "Новопетровское" Каменского района. Отец и дед, почетный гражданин Тульской области, заслуженный работник сельского хозяйства России... А еще грамотный руководитель - трудные 90-е Комарова не сломили, и сегодня его сельхозпредприятие - одно из лучших. Зрителя с каменским самородком познакомила Татьяна Смирнова.
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