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10.02.2017 17:08 Юные фигуристы съехались в Новомосковск на первенство ЦФО Кира Черьевская





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Как рассказала президент Тульской областной федерации фигурного катания Ирина Назарова, «принимают участие 12 областей. Есть дети, которые входят в состав сборной России. Это очень престижные и крупные соревнования».



Туляки на первенстве ЦФО - дебютанты. В нашем регионе ледовые арены возвели не так давно, так что в этом виде спорта мы делаем первые серьёзные шаги и растим молодое поколение. Его представители и их родители сегодня среди болельщиков.



Конечно же, на льду сегодня не фигуристы-профессионалы. Многие спортсмены не справляются с нервами, падают, допускают ошибки. Уверенных в себе лидеров видно невооруженным глазом. Но на таких соревнованиях нередко зажигаются звёзды, которые потом представляют нашу страну на мировой арене.



Добиться такого успеха и, как минимум, в этом сезоне выполнить норматив мастера спорта в планах у Евгения Маликова - одного из лидеров сегодняшнего проката короткой программы. По его словам «фигурное катание развивает физически и умственно, так как человек учится думать на льду».



Итоги будут подведены после проката произвольной программы. Так что у любителей фигурного катания есть возможность посмотреть соревнования 10 февраля и поболеть за понравившихся участников.



Яркие костюмы, призванные подчеркнуть образ, вдохновлённые фигуристы и музыка… Каждое выступление в этом виде спорта - яркое зрелище. Впервые за последние 60 лет в Тульской области проходит первенство Центрального Федерального округа по фигурному катанию среди юношей и девушек старшего возраста.Как рассказала президент Тульской областной федерации фигурного катания Ирина Назарова, «принимают участие 12 областей. Есть дети, которые входят в состав сборной России. Это очень престижные и крупные соревнования».Туляки на первенстве ЦФО - дебютанты. В нашем регионе ледовые арены возвели не так давно, так что в этом виде спорта мы делаем первые серьёзные шаги и растим молодое поколение. Его представители и их родители сегодня среди болельщиков.Конечно же, на льду сегодня не фигуристы-профессионалы. Многие спортсмены не справляются с нервами, падают, допускают ошибки. Уверенных в себе лидеров видно невооруженным глазом. Но на таких соревнованиях нередко зажигаются звёзды, которые потом представляют нашу страну на мировой арене.Добиться такого успеха и, как минимум, в этом сезоне выполнить норматив мастера спорта в планах у Евгения Маликова - одного из лидеров сегодняшнего проката короткой программы. По его словам «фигурное катание развивает физически и умственно, так как человек учится думать на льду».Итоги будут подведены после проката произвольной программы. Так что у любителей фигурного катания есть возможность посмотреть соревнования 10 февраля и поболеть за понравившихся участников.





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