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10.02.2017 16:12 Тульские школьники спели военные песни с ветеранами Вести-Тула





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Ветераны читали фрагменты из поэмы Твардовского «Василий Теркин», а потом предложили учащимся угадать песню по мелодии. «На таких встречах дети видят людей, которых в нашей стране остаются десятки. Они видели, прошли те события и могут рассказать о войне сердцем», - говорит заместитель директора МБОУ ЦО №38 (школа №60 им. А.Н. Синицына) Елизавета Скугорева.



Школьники спели военные песни вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Сегодня в тульской школе номер 60 состоялась встреча с фронтовиками. Один из них - Евгений Шалашников - прошел путь от Ржева до Берлина, участвовал в битве на Курской дуге, воевал за Прибалтику и Польшу, штурмовал Берлин и брал Рейхстаг. На встречу с ребятами он пришел в той же гимнастерке, которую носил во время войны.Ветераны читали фрагменты из поэмы Твардовского «Василий Теркин», а потом предложили учащимся угадать песню по мелодии. «На таких встречах дети видят людей, которых в нашей стране остаются десятки. Они видели, прошли те события и могут рассказать о войне сердцем», - говорит заместитель директора МБОУ ЦО №38 (школа №60 им. А.Н. Синицына) Елизавета Скугорева.







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