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НОВОСТИ | Общество



10.02.2017 13:03 Роман Ривкин: хочу стать конструктором самолетов
София Гафарова



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Миллиметр за миллиметром вымеряет, потом вычерчивает и снова вымеряет, прежде чем вырезать и склеить деталь самолета. Ошибаться нельзя, иначе не полетит. Так часами, склонившись над своим творением, проводит шестнадцатилетний Роман Ривкин. В авиамодельном спорте он семь лет

Фанера, ножницы, бумага и ещё десяток материалов. Всё неизменно уже десятки лет. Правда, современные технологии и информация приходя на помощь. Можно купить полуфабрикат. Но Рома любит делать все сам. С нуля собирать модель. Признается, не все ровесники его понимают. Что компьютеру и гаджетам он предпочитает возню с фанерой.

Свою первую серьезную работу парень делал год. ЯК 50 – полукопия учебно-тренировочного самолета. Дебют на московских соревнованиях оказался успешным, Рома получил первый мужской разряд по авиамодельному спорту. Сегодня парень корпит над новым детищем – копией военного истребителя МИГ-3. Работа трудоемкая, можно сказать ювелирная. Иногда приходится задерживать дыхание, чтобы все получилось точно.

«Рома отличается настойчивостью. Всегда задает вопросы, причем такие, которые и меня ставят в тупик. Приходится узнавать новое и мне», - говорит преподаватель Тульского городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества Геннадий Грибков.

Кстати, в школе парень стал преуспевать по алгебре и геометрии. С виду ничего особенного, скажете вы… А много ли вы знаете современных мальчишек-авиамоделистов? «Летчиком быть не хочу. Я буду лучше проектировать самолеты», - говорит Роман.
















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