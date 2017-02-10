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10.02.2017 12:27 Тульские санврачи забраковали почти 15 тонн овощей и фруктов "Вести-Тула"





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Так, только в «Спаре» снято с реализации более 5-ти тонн продукции, на втором и третьем местах – «Пятерочка» и «Магнит». Между тем, при проведении исследований все образцы фруктов и овощей отвечали требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям.



При выборе плодоовощной продукции сотрудники Роспотребнадзора советуют тулякам обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.





Почти 15 тонн овощей и фруктов забраковали тульские санитарные врачи. Чаще всего не соблюдали сроки годности и обязательные требований к маркировке - крупные сетевые компании.Так, только в «Спаре» снято с реализации более 5-ти тонн продукции, на втором и третьем местах – «Пятерочка» и «Магнит». Между тем, при проведении исследований все образцы фруктов и овощей отвечали требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям.При выборе плодоовощной продукции сотрудники Роспотребнадзора советуют тулякам обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.

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