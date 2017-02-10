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НОВОСТИ | Общество



10.02.2017 12:21 В Савине сегодня вспоминают подвиг русских моряков
"Вести-Тула"



| фото |
В музее Всеволода Руднева в заокском селе Савино сегодня вспоминают подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в битве при Чемульпо.

В эти минуты проходит панихида по погибшим морякам у храма Казанской иконы Божьей матери, затем митинг, возложение цветов к памятнику командира «Варяга». Торжественным маршем пройдут курсанты филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого из Серпухова.

Посетителей, помимо экскурсии, ждет музыкальная программа «Песни под гитару», детей - занятие по программе святорусского богатырства, полевая кухня.
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