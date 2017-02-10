НОВОСТИ | Общество







10.02.2017 11:47 Уже осенью рыба может стать для туляков более доступной по цене Татьяна Смирнова





| фото |



То, что россияне, в том числе и туляки, стали реже есть рыбу, подтверждают производители и переработчики, называющие основную причину сложившейся ситуации. «Сырье за последние два года подорожало на 60-80 процентов. В России добывается около 4,5 млн. тонн рыбы в год. 2 млн. 800 тысяч тонн – идет на экспорт. Поэтому цена привязана к курсу доллара», - говорит директор предприятия по переработке рыбы Игорь Соловьев.



Вкус узловской копченой рыбы знаком многим с детства. Предприятие работает до сих пор. Правда, вместо привычных ста тонн продукции загруженность предприятия лишь 60 тонн. Спрос населения снизился. Сегодня сырье на предприятие приезжает в основном с Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, Балтики, Крыма. Около 20 процентов из-за рубежа. К примеру, мойва – из Исландии. В нашей стране до 2018-го года введен запрет на ее ловлю.



Так что, переработчики уверены - вскоре ситуация изменится. По словам Соловьева, «…сейчас идет насыщение рынка. Например, квота на ловлю сельди увеличена. Можно предполагать, что к осени, пойдет снижение цен на рыбу».



Правда, необходимо учитывать и цены мирового рынка. Но и они уже начали снижаться. Рыбаки отдают минтай на 15 процентов дешевле. Главное, чтобы торговые сети не продолжили наживаться на покупателях, по старинке продолжая повышать цены вместо понижения на фоне реального удешевления рыбы у поставщиков.



От представленного в магазинах разнообразия рыбы глаза разбегаются: свежая, охлажденная, копченая, замороженная. Правда, кошелек большей части покупателей такому изобилию не рад. Сегодня источник столь нужного для организма фосфора стал практически золотым. Стоимость банки консервов начинается от 50 рублей. Неизвестно, сколько в ней рыбы. Более доступный и недорогой минтай – от 120 рублей за килограмм. Правда, иногда внешний вид рыбы оставляет желать лучшего.То, что россияне, в том числе и туляки, стали реже есть рыбу, подтверждают производители и переработчики, называющие основную причину сложившейся ситуации. «Сырье за последние два года подорожало на 60-80 процентов. В России добывается около 4,5 млн. тонн рыбы в год. 2 млн. 800 тысяч тонн – идет на экспорт. Поэтому цена привязана к курсу доллара», - говорит директор предприятия по переработке рыбы Игорь Соловьев.Вкус узловской копченой рыбы знаком многим с детства. Предприятие работает до сих пор. Правда, вместо привычных ста тонн продукции загруженность предприятия лишь 60 тонн. Спрос населения снизился. Сегодня сырье на предприятие приезжает в основном с Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, Балтики, Крыма. Около 20 процентов из-за рубежа. К примеру, мойва – из Исландии. В нашей стране до 2018-го года введен запрет на ее ловлю.Так что, переработчики уверены - вскоре ситуация изменится. По словам Соловьева, «…сейчас идет насыщение рынка. Например, квота на ловлю сельди увеличена. Можно предполагать, что к осени, пойдет снижение цен на рыбу».Правда, необходимо учитывать и цены мирового рынка. Но и они уже начали снижаться. Рыбаки отдают минтай на 15 процентов дешевле. Главное, чтобы торговые сети не продолжили наживаться на покупателях, по старинке продолжая повышать цены вместо понижения на фоне реального удешевления рыбы у поставщиков.







Читать @gtrktula



























