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НОВОСТИ | Общество



10.02.2017 11:30 Тульские подростки стали играть со смертью
Алина Фурсенко



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Юноша цепляется на троллейбус, проезжает остановку и, дождавшись, когда машина, идущая следом, подъедет на опасное расстояние, перебегает перед ней дорогу. Перебежал, ударил по капоту, снял на видео - очки засчитаны. Проиграл - умер. Такие правила.

В Туле же, видимо, эту игру стали сочетать с другой старой забавой - катанием на лестницах и сцепках троллейбусов и трамваев. «Подобные игры могут закончиться трагедией – либо смертью, либо инвалидной коляской», - говорит водитель трамвая Александра Заика.

Сами же водители с такими трагедиями тоже часто не справляются - уходят из профессии, даже если суд признает их невиновными. Что касается трамваев, в Туле на многих вагонах уже демонтировали сцепки, прицепиться больше не к чему, однако, лестницы на борту троллейбуса - важная часть конструкции, их так просто не убрать. Да и автомобилисты тут - заложники ситуации.

Ехал ты по правилам или нет, видел или нет бегуна, если сбил - понесешь серьезную ответственность, а вот сам игрок - едва ли. Максимум, что ему грозит - небольшой штраф за переход в неположенном месте.

«Санкций за езду вне кабины автомобиля у нас нет. Совершеннолетним лицам грозит наказание в виде штрафа в 500 рублей. Если же нарушитель несовершеннолетний - то ответственность понесут его законные представители», - говорит инспектор пропаганды УГИБДД России по Тульской области Александр Ларин.

И это только в том случае, если инспектор зафиксирует нарушение на месте. Мер профилактики, кроме увещеваний, для таких бегунов пока не придумано. Но статистика ДТП с пешеходами говорит сама за себя - и хотя далеко не все они подвергали свою жизнь опасности осознанно, играя в «беги или умри», за 2016 под колесами погибла почти сотня людей, а пострадало больше пятисот.
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