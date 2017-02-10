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10.02.2017 10:56 В музее тульского «Кванториума» дети могут «потрогать» науку руками "Вести-Тула"





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Извлекать звуки, не касаясь инструмента. Наглядно здесь можно понять механизм образования волн, принцип работы американских горок и многое другое. «Кванториум» открыт для всех желающих.



Главная задача музея - донести до школьников, что полученные знания в стенах учебного заведения, живут не только в учебнике, но и применяются на практике, они, эти знания, живые, интересные и очень полезные.





«Кванториум» - настоящий рай для юных умников и умниц. Каждый квантум - перспективное научно-техническое направление. Немалая заслуга его популярности и познавательные экскурсии в интерактивном музее, во время которых науку, в прямом смысле, можно потрогать собственными руками.Извлекать звуки, не касаясь инструмента. Наглядно здесь можно понять механизм образования волн, принцип работы американских горок и многое другое. «Кванториум» открыт для всех желающих.Главная задача музея - донести до школьников, что полученные знания в стенах учебного заведения, живут не только в учебнике, но и применяются на практике, они, эти знания, живые, интересные и очень полезные.

Читать @gtrktula

















