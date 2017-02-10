НОВОСТИ | Общество







10.02.2017 10:42 В Тульской области помогут вдовам ветеранов Великой Отечественной войны "Вести-Тула"





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В частности, теперь ее получат вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Их в регионе порядка шести тысяч, и многие нуждаются в помощи. Большинство из них сейчас проживает в стареньких частных домах и просто не в состоянии их самостоятельно ремонтировать. На эти цели потребуется порядка 9,5 миллионов рублей из областного бюджета.







Не только ветераны, но и их одинокие вдовы теперь смогут получить благоустроенное жилье. Об этом шла речь на встрече главы региона Алексея Дюмина с министром социальной защиты Тульской области Андреем Филипповым. Губернатор поручил в 2017 году расширить перечень категорий, которым оказывается поддержка из средств регионального бюджета.В частности, теперь ее получат вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Их в регионе порядка шести тысяч, и многие нуждаются в помощи. Большинство из них сейчас проживает в стареньких частных домах и просто не в состоянии их самостоятельно ремонтировать. На эти цели потребуется порядка 9,5 миллионов рублей из областного бюджета.

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