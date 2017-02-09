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09.02.2017 19:07 Образы, созданные Львом Толстым, нашли воплощение в керамике Елена Панова





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Идея создавать на родине писателя Льва Толстого сувениры, которые бы отражали его литературный мир и поэтику Ясной Поляны, возникала у Владимира Толстого. Праправнука великого классика. В то время он был директором музея-усадьбы. Мастера испробовали всевозможные варианты: от черного лощения до обработки глины в хлебном квасе, пока не пришли к оригинальной технологии. Ее подсказал сам материал. Глина в окрестностях Ясной Поляны залегает разноцветными слоями. Из нее стали делать краски и расписывать ими изделия.



Под кистью художника распускаются стилизованные цветы. В основе орнамента растительность яснополянского заповедника. Делают здесь не только предметы быта, но еще фигурки крестьян и сценки деревенской жизни. А вот литературная знаменитость - Филиппок. В руках мастера Валентины Ивановны он приобрел новые черты, которых у Толстого не было. «Иногда шапку снимаю, даю ему в руку. А этот более взрослый мальчик, он с книгой», - говорит мастер Валентина Николаева.



В деревне Ясная Поляна гончарного промысла никогда не было. Декоративной пластикой занимались сами Толстые. Софья Андреевна делала гипсовые медальоны. А Лев Николаевич лепил фигурку красного коня. Конь не сохранился. Но точно известно, что использовал великий классик эту же самую глину.



За считанные минуты буквально легким движением руки Елена Барабанова превращает кусок глины в заготовку для будущего изделия. Кувшины, тарелки, вазы и прочие гончарные предметы делают мастера в Ясной Поляне. Говорят, главное понять форму. От нее зависло предназначение вещи в крестьянском доме.Идея создавать на родине писателя Льва Толстого сувениры, которые бы отражали его литературный мир и поэтику Ясной Поляны, возникала у Владимира Толстого. Праправнука великого классика. В то время он был директором музея-усадьбы. Мастера испробовали всевозможные варианты: от черного лощения до обработки глины в хлебном квасе, пока не пришли к оригинальной технологии. Ее подсказал сам материал. Глина в окрестностях Ясной Поляны залегает разноцветными слоями. Из нее стали делать краски и расписывать ими изделия.Под кистью художника распускаются стилизованные цветы. В основе орнамента растительность яснополянского заповедника. Делают здесь не только предметы быта, но еще фигурки крестьян и сценки деревенской жизни. А вот литературная знаменитость - Филиппок. В руках мастера Валентины Ивановны он приобрел новые черты, которых у Толстого не было. «Иногда шапку снимаю, даю ему в руку. А этот более взрослый мальчик, он с книгой», - говорит мастер Валентина Николаева.В деревне Ясная Поляна гончарного промысла никогда не было. Декоративной пластикой занимались сами Толстые. Софья Андреевна делала гипсовые медальоны. А Лев Николаевич лепил фигурку красного коня. Конь не сохранился. Но точно известно, что использовал великий классик эту же самую глину.











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