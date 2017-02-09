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НОВОСТИ | Общество



09.02.2017 19:07 Образы, созданные Львом Толстым, нашли воплощение в керамике
Елена Панова



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За считанные минуты буквально легким движением руки Елена Барабанова превращает кусок глины в заготовку для будущего изделия. Кувшины, тарелки, вазы и прочие гончарные предметы делают мастера в Ясной Поляне. Говорят, главное понять форму. От нее зависло предназначение вещи в крестьянском доме.

Идея создавать на родине писателя Льва Толстого сувениры, которые бы отражали его литературный мир и поэтику Ясной Поляны, возникала у Владимира Толстого. Праправнука великого классика. В то время он был директором музея-усадьбы. Мастера испробовали всевозможные варианты: от черного лощения до обработки глины в хлебном квасе, пока не пришли к оригинальной технологии. Ее подсказал сам материал. Глина в окрестностях Ясной Поляны залегает разноцветными слоями. Из нее стали делать краски и расписывать ими изделия.

Под кистью художника распускаются стилизованные цветы. В основе орнамента растительность яснополянского заповедника. Делают здесь не только предметы быта, но еще фигурки крестьян и сценки деревенской жизни. А вот литературная знаменитость - Филиппок. В руках мастера Валентины Ивановны он приобрел новые черты, которых у Толстого не было. «Иногда шапку снимаю, даю ему в руку. А этот более взрослый мальчик, он с книгой», - говорит мастер Валентина Николаева.

В деревне Ясная Поляна гончарного промысла никогда не было. Декоративной пластикой занимались сами Толстые. Софья Андреевна делала гипсовые медальоны. А Лев Николаевич лепил фигурку красного коня. Конь не сохранился. Но точно известно, что использовал великий классик эту же самую глину.
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