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09.02.2017 18:51 В 2017 году в Тульской области пройдут соревнования международного уровня "Вести-Тула"





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В 2017 году планируется проведение двух соревнований международного уровня. Первое, это кубок Европы по дзюдо в начале апреля, второе - Чемпионат мира по самолетному спорту. По словам Дмитрия Яковлева, «…соревнования будут очень зрелищными. В день открытия и закрытия запланирована большая развлекательная программа».

В области спорта региону есть чем гордиться. Сегодня в ходе пресс-конференции председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев сообщил, что в прошлом году наши спортсмены завоевали 1127 медалей. Введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Щекине, Новомосковске, футбольные поля с искусственным покрытием в Туле, Кимовске и Суворове и многое другое.В 2017 году планируется проведение двух соревнований международного уровня. Первое, это кубок Европы по дзюдо в начале апреля, второе - Чемпионат мира по самолетному спорту. По словам Дмитрия Яковлева, «…соревнования будут очень зрелищными. В день открытия и закрытия запланирована большая развлекательная программа».











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