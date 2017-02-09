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09.02.2017 18:30 В Туле формируется «Карта свалок» "Вести-Тула"





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Жители обратились за помощью к активистам тульского ОНФ, которые провели проверку. «Оказалось, что здесь действительно складируются различные отходы. Как строительные, так и бытовые. Свалка на этом месте появилась где-то полгода назад и с тех пор значительно увеличилась в размерах. Мы отправили запросы в администрацию города и в другие органы», рассказывает активист Общероссийского народного фронта Максим Королев.



«Карта свалок» формируется в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Он направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами.



На тульской «Карте свалок» добавилась ещё одна точка. Площадка с мусором, которая пополнила список в Туле находится на улице Санаторной. Рядом находится жилой сектор. По словам жителей, сваливают сюда мусор машины, которые выезжают из рядом находящегося за забором склада по приёму грунта.Жители обратились за помощью к активистам тульского ОНФ, которые провели проверку. «Оказалось, что здесь действительно складируются различные отходы. Как строительные, так и бытовые. Свалка на этом месте появилась где-то полгода назад и с тех пор значительно увеличилась в размерах. Мы отправили запросы в администрацию города и в другие органы», рассказывает активист Общероссийского народного фронта Максим Королев.«Карта свалок» формируется в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Он направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами.









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