|
|
|
|09.02.2017 18:30 В Туле формируется «Карта свалок»
|"Вести-Тула"
На тульской «Карте свалок» добавилась ещё одна точка. Площадка с мусором, которая пополнила список в Туле находится на улице Санаторной. Рядом находится жилой сектор. По словам жителей, сваливают сюда мусор машины, которые выезжают из рядом находящегося за забором склада по приёму грунта.
Жители обратились за помощью к активистам тульского ОНФ, которые провели проверку. «Оказалось, что здесь действительно складируются различные отходы. Как строительные, так и бытовые. Свалка на этом месте появилась где-то полгода назад и с тех пор значительно увеличилась в размерах. Мы отправили запросы в администрацию города и в другие органы», рассказывает активист Общероссийского народного фронта Максим Королев.
«Карта свалок» формируется в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Он направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами.
|
|