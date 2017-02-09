Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.02.2017 15:56 До тульских крестьян дошли слухи об уменьшении дотаций на молоко
Вести-Тула

До тульских фермеров дошли слухи об уменьшении дотаций на молоко

| фото |
Меры поддержки, механизм ценообразования - эти и другие актуальные для тульских аграриев вопросы поднимались сегодня на отчетном собрании Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств области, которое проходило в здании Тульского музея оружия. У представителей АПК была возможность напрямую обратиться к областным и федеральным чиновникам профильных министерств. В частности, за разъяснением обоснованности слухов об уменьшении дотаций на молоко, размер которых и так не менялся как минимум 10 лет.

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «бюджет у нас небольшой, а средств государственной поддержки никогда не бывает много. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы ставки по поддержке в новом году по тем или иным направлениям не были меньше, чем в прошлом».

Также прозвучало предложение установить минимальную закупочную цену и объявлять её в начале года, чтобы аграрии могли принять обоснованное решение о производстве такого объёма продукции, который обеспечит доход, а не убытки. Ответ малоутешителен: по словам Дмитрия Миляева, решение может быть принято только на федеральном уровне.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.