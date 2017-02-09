НОВОСТИ | Общество







09.02.2017 15:56 До тульских крестьян дошли слухи об уменьшении дотаций на молоко Вести-Тула





| фото |



По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «бюджет у нас небольшой, а средств государственной поддержки никогда не бывает много. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы ставки по поддержке в новом году по тем или иным направлениям не были меньше, чем в прошлом».



Также прозвучало предложение установить минимальную закупочную цену и объявлять её в начале года, чтобы аграрии могли принять обоснованное решение о производстве такого объёма продукции, который обеспечит доход, а не убытки. Ответ малоутешителен: по словам Дмитрия Миляева, решение может быть принято только на федеральном уровне.



Меры поддержки, механизм ценообразования - эти и другие актуальные для тульских аграриев вопросы поднимались сегодня на отчетном собрании Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств области, которое проходило в здании Тульского музея оружия. У представителей АПК была возможность напрямую обратиться к областным и федеральным чиновникам профильных министерств. В частности, за разъяснением обоснованности слухов об уменьшении дотаций на молоко, размер которых и так не менялся как минимум 10 лет.По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «бюджет у нас небольшой, а средств государственной поддержки никогда не бывает много. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы ставки по поддержке в новом году по тем или иным направлениям не были меньше, чем в прошлом».Также прозвучало предложение установить минимальную закупочную цену и объявлять её в начале года, чтобы аграрии могли принять обоснованное решение о производстве такого объёма продукции, который обеспечит доход, а не убытки. Ответ малоутешителен: по словам Дмитрия Миляева, решение может быть принято только на федеральном уровне.







Читать @gtrktula



















