|
|
|
|09.02.2017 15:33 В бронепоезде «Тульский рабочий» покажут «Чапаева»
|Вести-Тула
Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева. Его имя было настоящей путеводной звездой для нескольких поколений советских граждан, в том числе - победившего фашизм. У знаменитых Кукрыниксов даже есть плакат с лозунгом: «Бьёмся мы здорово, колем отчаянно - внуки Суворова, дети Чапаева».
Его памяти посвящается акция на бронепоезде «Тульский рабочий». Участникам предложат заполнить анкету с вопросами об этом герое Гражданской войны, представят фотовыставку с портретами и интересными фактами его биографии. Также в течение всего февраля по воскресеньям в 16 часов в бронепоезде будет демонстрироваться художественный фильм «Чапаев». Вход свободный.
Методист Тульского военно-исторического музея Алексей Чулицкий рассказал, что «Чапаев не имел полководческого образования, а побед в боях добивался благодаря природной смекалке и гибкому уму. Он учился в Академии генерального штаба Красной Армии, но не окончил, так как пытался поскорее уйти на фронт бить врага. Был назначен командиром 25-й стрелковой дивизии, которой командовал до самой гибели. Его имя было присвоено дивизии после гибели Чапаева».
|
|