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09.02.2017 15:33 В бронепоезде «Тульский рабочий» покажут «Чапаева» Вести-Тула





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Его памяти посвящается акция на бронепоезде «Тульский рабочий». Участникам предложат заполнить анкету с вопросами об этом герое Гражданской войны, представят фотовыставку с портретами и интересными фактами его биографии. Также в течение всего февраля по воскресеньям в 16 часов в бронепоезде будет демонстрироваться художественный фильм «Чапаев». Вход свободный.



Методист Тульского военно-исторического музея Алексей Чулицкий рассказал, что «Чапаев не имел полководческого образования, а побед в боях добивался благодаря природной смекалке и гибкому уму. Он учился в Академии генерального штаба Красной Армии, но не окончил, так как пытался поскорее уйти на фронт бить врага. Был назначен командиром 25-й стрелковой дивизии, которой командовал до самой гибели. Его имя было присвоено дивизии после гибели Чапаева».



Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева. Его имя было настоящей путеводной звездой для нескольких поколений советских граждан, в том числе - победившего фашизм. У знаменитых Кукрыниксов даже есть плакат с лозунгом: «Бьёмся мы здорово, колем отчаянно - внуки Суворова, дети Чапаева».Его памяти посвящается акция на бронепоезде «Тульский рабочий». Участникам предложат заполнить анкету с вопросами об этом герое Гражданской войны, представят фотовыставку с портретами и интересными фактами его биографии. Также в течение всего февраля по воскресеньям в 16 часов в бронепоезде будет демонстрироваться художественный фильм «Чапаев». Вход свободный.Методист Тульского военно-исторического музея Алексей Чулицкий рассказал, что «Чапаев не имел полководческого образования, а побед в боях добивался благодаря природной смекалке и гибкому уму. Он учился в Академии генерального штаба Красной Армии, но не окончил, так как пытался поскорее уйти на фронт бить врага. Был назначен командиром 25-й стрелковой дивизии, которой командовал до самой гибели. Его имя было присвоено дивизии после гибели Чапаева».





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