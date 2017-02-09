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09.02.2017 14:49 В Туле почтили память героев «Варяга» "Вести-Тула"





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По этому случаю в Туле на площади у памятника капитану легендарного крейсера Всеволоду Рудневу прошёл митинг. Под его руководством экипаж «Варяга» выстоял в сражении против шести крейсеров и трёх миноносцев противника во время русско-японской войны.



Сегодня дань памяти подвигу русских моряков, среди которых были и наши земляки, почтили минутой молчания, знамённая группа прошла торжественным маршем, звучал гимн. К памятнику возложили цветы.







В этот день 113 лет назад произошло знаменитое морское сражение под Чемульпо крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой.По этому случаю в Туле на площади у памятника капитану легендарного крейсера Всеволоду Рудневу прошёл митинг. Под его руководством экипаж «Варяга» выстоял в сражении против шести крейсеров и трёх миноносцев противника во время русско-японской войны.Сегодня дань памяти подвигу русских моряков, среди которых были и наши земляки, почтили минутой молчания, знамённая группа прошла торжественным маршем, звучал гимн. К памятнику возложили цветы.

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