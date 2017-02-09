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09.02.2017 12:46 В Туле лекцию посвятили художнику книги Владимиру Фаворскому Вести-Тула





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Фаворского можно назвать настоящим художником книги: он уделял внимание не только иллюстрации, но и оформлению книги в целом. Он считал, что мастер должен передать стиль книги, а «это достигается только всей совокупностью элементов оформления: и шрифтом, и заставками, и иллюстрациями». Очень важно, чтобы иллюстрации соответствовали характеру иллюстрируемого материала: «оформить книгу, раскрыть средствами изобразительного искусства мир, созданный писателем, это не только ответить на сюжет, но и на стиль литературного произведения».



Такие лекции, считают организаторы проекта – очень важны. Ведь в наш век современных технологий люди всё чаще читают с гаджетов, а соответственно, пропадает и иллюстрация, и художественное оформление книги.



По словам заведующей читальным залом Оксаны Амелиной, «книга – это живой организм, созданный целым рядом людей. Всем нам приятно брать в руки живую книгу, наполненную иллюстрациями. Они создают эмоциональный настрой книги».



«Золотой век русской иллюстрации: Владимир Фаворский». Лекция в рамках проекта «Художник и книга» состоялась в Центральной городской библиотеке имени Толстого. Посвящена она была основателю московской школы ксилографии, создателю теории оформления книги, русскому мастеру иллюстрации.Фаворского можно назвать настоящим художником книги: он уделял внимание не только иллюстрации, но и оформлению книги в целом. Он считал, что мастер должен передать стиль книги, а «это достигается только всей совокупностью элементов оформления: и шрифтом, и заставками, и иллюстрациями». Очень важно, чтобы иллюстрации соответствовали характеру иллюстрируемого материала: «оформить книгу, раскрыть средствами изобразительного искусства мир, созданный писателем, это не только ответить на сюжет, но и на стиль литературного произведения».Такие лекции, считают организаторы проекта – очень важны. Ведь в наш век современных технологий люди всё чаще читают с гаджетов, а соответственно, пропадает и иллюстрация, и художественное оформление книги.По словам заведующей читальным залом Оксаны Амелиной, «книга – это живой организм, созданный целым рядом людей. Всем нам приятно брать в руки живую книгу, наполненную иллюстрациями. Они создают эмоциональный настрой книги».







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