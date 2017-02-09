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09.02.2017 12:37 Тульских бездомных ждут в комплексных центрах соцобслуживания Вести-Тула





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При этом вся работа строится на личностном подходе. По словам директора ГУ ТО «Комплексный центр социального облуживания №1» Анатолия Борзова, «каждый человек индивидуален. Нужно понять причину нахождения в той или иной ситуации, сделать выводы, проникнуться к каждому и понять, чего он хочет в жизни».



В Тульской области людей «без определенного места жительства» принимают в учреждениях здравоохранения и двух комплексных центрах - в Туле и в Алексине. Несмотря на увеличение обращений в связи с холодами, здесь еще есть места.



Особенно востребованы во время холодов комплексные центры социального обслуживания. Здесь бездомным можно согреться, переночевать, получить медицинские услуги и помощь в восстановлении документов, оформлении инвалидности, поиске работы. За прошлый год только в одном комплексном центре социального обслуживания №1 347 человек получили поддержку.При этом вся работа строится на личностном подходе. По словам директора ГУ ТО «Комплексный центр социального облуживания №1» Анатолия Борзова, «каждый человек индивидуален. Нужно понять причину нахождения в той или иной ситуации, сделать выводы, проникнуться к каждому и понять, чего он хочет в жизни».В Тульской области людей «без определенного места жительства» принимают в учреждениях здравоохранения и двух комплексных центрах - в Туле и в Алексине. Несмотря на увеличение обращений в связи с холодами, здесь еще есть места.

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