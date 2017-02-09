Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.02.2017 18:03 «Ростелеком» и ПФР открыли программу семинаров для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета»
Вести-Тула



| фото |
7 февраля 2017 г. прошел первый из цикла дистанционных семинаров для преподавателей и организаторов курсов компьютерной грамотности для пенсионеров по программе «Азбука Интернета».

ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России теперь не только занимаются разработкой учебного пособия и методических материалов, проводят занятия с пенсионерами, но и предоставляют возможность организаторам курсов и преподавателям узнать о преимуществах работы по программе «Азбука Интернета», обменяться опытом и поделиться лучшими практиками с коллегами в других регионах.

Слушателями первого семинара стали представители комплексных центров социального обслуживания Санкт-Петербурга, социальных центров Оренбурга и Ивановской области, министерств труда Республик Дагестан и Тыва, Астраханской области, представители Серпуховского дома ветеранов Московской области. К семинару подключились также студии в Сыктывкаре (Республика Коми), Екатеринбурге, Кемерово, Великом Новгороде, Ханты-Мансийске (ХМАО), Салехарде (ЯНАО).

Вице-президент ПАО «Ростелеком» А.В.Маслов отметил, что «Ростелеком» является сегодня провайдером новых цифровых сервисов, поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей умело и могло ими воспользоваться. Кроме того, программа «Азбука Интернета» приобретает особую важность с учетом того, что «Ростелеком» реализует проект устранения цифрового неравенства, в рамках которого «оптический» интернет приходит в удаленные малонаселенные села и деревни (с численностью населения 250-500 человек).

Первый заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда России Л.И.Чижик из студии в Москве в свою очередь рассказала о финансовом участии Пенсионного фонда в организации учебных курсов. С января 2015 года отделения ПФР софинансируют социальные программы субъектов России по компьютерному обучению неработающих пенсионеров. За два года фонд выделил 80,4 млн рублей на эти цели, а в 2017 году направит еще около 50 млн рублей. Обучение по программам, субсидированных Пенсионным фондом, прошли 41,6 тыс. пенсионеров в 2015 году и 37,6 тыс. пенсионеров в 2016 году.

Не меньший интерес слушателей вызвало также включение Нижегородской студии, где собрались представители регионального Министерства социальной политики и преподаватели, успешно реализующие программу обучения пенсионеров компьютерной грамотности по «Азбуке Интернета» в течение уже двух лет. Следует отметить, что именно в Нижегородской области проводилось массовое тестирование «Азбуки» еще до ее официального всероссийского старта.

Необходимость организации цикла обучающих семинаров выявилась, когда на интернет-портал azbukainterneta.ru стали поступать вопросы, связанные с практикой обучения и алгоритмом создания курсов. В настоящее время обучение по программе «Азбука интернета» ведется на курсах, которые организуют не только отделения Пенсионного фонда и филиалы «Ростелекома», но и региональные управления социальной защиты. В ряде регионов в работу включились также университеты и библиотеки, общественные центры, региональные подразделения Союза пенсионеров и другие организации.

Кроме того, в рамках проекта «Азбука Интернета» постоянно разрабатываются и размещаются на сайте azbukainterneta.ru новые блоки материалов по самым актуальным темам. Так в конце 2016 года программа была дополнена специальными обучающими модулями, посвященными правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете и поиску работы через сеть. Оба модуля содержат разделы о правилах безопасности при совершении оплат и размещении личной информации в сети.

Помимо этого, подготовлен и скоро появится на сайте azbukainterneta.ru новый раздел «Азбуки интернета» об электронных услугах Пенсионного фонда. В процессе подготовки также раздел, в котором будут описаны принципы работы с мобильными приложениями, включая подраздел о работе с мобильным приложением Пенсионного фонда. Новые материалы «Азбуки интернета» станут доступны пользователям уже в первой половине 2017 года.
____
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.
На текущий момент на портале в разделе для преподавателей зарегистрировалось более 2000 человек.











АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.