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НОВОСТИ | Общество



09.02.2017 10:44 Из-за болезней детей занятия отменены в 35 классах тульских школ
Виктория Живейнова

Из-за болезней детей занятия отменены в 35 классах тульских школ

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На вынужденные каникулы, как в прошлом году, всех школяров грипп не отправил. Занятия приостановлены в 35 классах разных школ Тульской области и пяти группах в двух дошкольных учреждениях, где по причине болезни отсутствуют дети.

По словам заместителя министра-директора департамента образования министерства образования Тульской области Алевтины Шевелёвой, «рекомендуется ограничить или отменить образовательный процесс, если в классе 20 и более процентов заболели ОРВИ, гриппом, или 30 процентов и более от всего образовательного учреждения».

В школах и детских садах, а также на многих предприятиях сейчас действуют особые меры профилактики. Как рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, «в этом году грипп против нас не придумал ничего нового, поэтому меры давно всем известны. На предприятиях – соблюдение микроклимата и режима работы. В образовательных и лечебных учреждениях есть понятие карантина, когда ограничено посещение, усилен дезинфекционный режим».

Впрочем, профилактика не помешает не только в учреждениях, где много народа, но и индивидуально каждому. В России традиционно на помощь в борьбе с простудой приходят бусы из чеснока, баня, закаливание. Только неподготовленного человека такие ныряния в холодную воду до добра не доведут, а вот до воспаления легких - запросто.

А вы когда-нибудь пытались лечить ОРВИ свежевыжатыми соками? Скорее всего, нет. Это рецепт здоровья жителей туманного Альбиона. Англичане предпочитают смешивать соки цитрусовых и выпивать их в сезон простуд от трех и более стаканов в день. Свои народные средства есть и у жителей теплых стран. Да-да, грипп там зверствует не меньше, чем в холодной России. В Африке любимое средство от болезней - сок алоэ. В Индии пьют много имбирного чая, а вот в Мексике лечат недуги красным острым перцем.

Если решите попробовать что-то из выше перечисленного, учитывайте особенности своего организма. При гастритах и язвах желудка кислые соки и красный перец исключены. Есть и меры профилактики, общепринятые во всех странах мира. «Не стесняйтесь надевать маски, особенно на массовых мероприятиях, мойте руки, - напомнила директор департамента образования Алевтина Шевелёва. – Родителям я рекомендую соблюдать тепловой режим, следить за одеждой детей, чтобы они не переохлаждались».

Продержаться нам осталось, в среднем, месяц, говорят санитарные врачи. Тогда уже сезон простуд традиционно идет на спад, а иммунитет и настроение резко повышаются при первых весенних лучах солнца.
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