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09.02.2017 10:20 Бывший ректор новомосковского вуза получил 4 года колонии
Вести-Тула

Суд признал его виновным в совершении 12 эпизодов преступлений

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Бывший ректор новомосковского вуза отправится за решётку. Вынесен обвинительный приговор 68-летнему Владимиру Никулину. Как установил суд, с 2009 по 2011 год, занимая должность ректора Новомосковского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности, он систематически и без согласия своего работодателя издавал приказы о собственном премировании.

В общей сложности он получил более 16 миллионов рублей. Кроме того, в несколько приемов осуществил незаконное дарение денежных внебюджетных средств возглавляемого им учреждения третьим лицам на общую сумму более 4 миллионов рублей. Суд признал его виновным в совершении 12 эпизодов преступлений. Никулину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении и штраф в 500 тысяч рублей.
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