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НОВОСТИ | Общество



09.02.2017 10:04 Трамвайной революции в Туле не планируется
Алина Фурсенко

Трамвайной революции в Туле не планируется

| фото |
Улица Советская, три часа дня. Горит красный – машины и трамвай ждут, загорелся зеленый – и, едва тронувшись, машинам вновь приходится остановиться - трамвай подъехал к остановке. Покидает его всего один пассажир. А вот улица Энгельса, вереница авто за трамваями выстраивается как вагоны за тепловозом, причем электрический «тихоход» не трогается с места, пока водитель не обилетит всех пассажиров. А много ли их? Семеро.

Где-то 5 километров в час, где-то 20, но выше едва ли. Дорожное полотно на Энгельса местами напоминает разлинованную тетрадку из-за торчащей арматуры, а дыры между плитами порой проваливаются на несколько десятков сантиметров. И вину за пробитые здесь колеса автомобилисты тоже сваливают на трамваи. И ладно бы только автомобилисты - к числу недовольных трамваями добавилось и руководство тульского ГИБДД! По словам начальника УГИБДД по Тульской области Михаила Есакова, «в некоторой части города нужно просто прекратить движение трамваев. Они не отвечают требованиям, на Советской хорошее трамвайное полотно и передвигаться удобно, а которые старые – их надо, конечно, убирать».

А вот туляки-пешеходы наоборот - наш город без уютного стука трамваев не представляют вовсе. За 90 лет службы он стал тульской изюминкой, на некоторых участках, например, на Зеленстрое, где полоса для трамвая выделенная, только на нем можно передвигаться без пробок. И если бы сеть была достаточно развита, может быть, и автомобилисты могли бы пересаживаться на трамвай, разгружая дороги?

В Волгограде, например, трамвай – транспорт скоростной, вагоны те же, что у нас, но ветка уходит под землю и идет по выделенной полосе 80 километров в час. В Курске трамваи убрали из центра, но продлили на окраинах, охватив районы, где другой транспорт не ходит. В европейских столицах, например, в Вене, часть трамваев – экскурсионные, идут неторопливо, но сопровождают поездку экскурсией.

В Туле руководство «Тулгорэлектротранса» трамвайных революций не замышляет, но трамвайная сеть готовится к обновлению. По словам руководителя предприятия Валерия Симаковича, «в декабре 2016 года от Правительства Москвы было получено 30 единиц трамваев. В 2017 году планируется передача еще 18 единиц».

Трамвай обновленный может стать транспортом будущего, считают эксперты, тем более в нашей области, где экология не радует. К слову, сегодня дискуссия приостановлена. Мнение главы региона Алексея Дюмина упало в копилку «за» трамваи: «Трамваи в Туле будут ходить, но подход надо менять – менять технику, парк, расписание». Словом, быть тульскому трамваю и здравствовать – пока вердикт такой. Изменится ли электрический тихоход к своему столетию, что грядет уж в 2027-м – увидим.













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