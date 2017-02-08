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08.02.2017 18:32 Дюмин призвал распространить опыт Тульского металлопрокатного завода Вести-Тула





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Также предприятие выпускает металлоконструкции, которые широко используются в стране для строительства разного рода объектов, в том числе стадионов. После осмотра действующих цехов глава региона пообщался с рабочими. В планах руководства предприятия - дальнейшая модернизация и налаживание литейного производства. Ожидается, что это даст более 200 новых рабочих мест. Но для этого необходима поддержка региона в виде кредита под льготный процент.



Алексей Дюмин просьбу услышал и обратил внимание министра промышленности Тульской области на этот завод, как хороший пример кооперации. Губернатор дал поручение развивать эту деятельность в регионе. На площадях крупных, но уже изживших себя предприятий, необходимо проводить модернизацию и использовать их для выполнения задач, поставленных перед передовиками военно-промышленного комплекса.



«По зарплате ваше предприятие немного проседает по сравнению с коллегами в этой отрасли, - сказал Алексей Дюмин. - Ваше предприятие находится в черте города, и при модернизации, открытии новых производств не должно быть нарушений в сфере экологии. Я бы хотел, чтобы вы поучаствовали и в социальных программах Пролетарского района».



Глава региона сегодня ознакомился с деятельностью Тульского металлопрокатного завода. Сейчас здесь проводится модернизация производства. Одно из ключевых направлений - переработка старых железнодорожных рельсов. Алексею Дюмину показали, как происходит их переплавка и создание из вторсырья арматуры.Также предприятие выпускает металлоконструкции, которые широко используются в стране для строительства разного рода объектов, в том числе стадионов. После осмотра действующих цехов глава региона пообщался с рабочими. В планах руководства предприятия - дальнейшая модернизация и налаживание литейного производства. Ожидается, что это даст более 200 новых рабочих мест. Но для этого необходима поддержка региона в виде кредита под льготный процент.Алексей Дюмин просьбу услышал и обратил внимание министра промышленности Тульской области на этот завод, как хороший пример кооперации. Губернатор дал поручение развивать эту деятельность в регионе. На площадях крупных, но уже изживших себя предприятий, необходимо проводить модернизацию и использовать их для выполнения задач, поставленных перед передовиками военно-промышленного комплекса.«По зарплате ваше предприятие немного проседает по сравнению с коллегами в этой отрасли, - сказал Алексей Дюмин. - Ваше предприятие находится в черте города, и при модернизации, открытии новых производств не должно быть нарушений в сфере экологии. Я бы хотел, чтобы вы поучаствовали и в социальных программах Пролетарского района».





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