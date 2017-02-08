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08.02.2017 18:08 В Смоленской области задержана тульская фура с «левым» алкоголем Вести-Тула





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Полицейские выяснили, что у водителя, который является индивидуальным предпринимателем, нет документов на перевозимый груз. Во время досмотра автомобиля автоинспекция обнаружила более 15 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции с отсутствующими маркировками. Изъятое спиртное отправили на экспертизу. Исследование показало, что в бутылках находилась спиртосодержащая жидкость, которая не соответствует крепости на этикетках.



Федеральные акцизные марки на бутылках отсутствовали, этикетки были наклеены криво, колпачки на пробках располагались неплотно. Стоимость изъятой продукции составила порядка 3 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что фура направлялась в Тверскую область для дальнейшей реализации продукции.



В настоящее время возбуждено уголовное дело. Водителю грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.



61-летний водитель большегруза с тульскими номерами задержан в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Управления МВД Смоленской области, сотрудники спецроты ДПС возле деревни Крутогорка остановили грузовик для проверки документов.Полицейские выяснили, что у водителя, который является индивидуальным предпринимателем, нет документов на перевозимый груз. Во время досмотра автомобиля автоинспекция обнаружила более 15 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции с отсутствующими маркировками. Изъятое спиртное отправили на экспертизу. Исследование показало, что в бутылках находилась спиртосодержащая жидкость, которая не соответствует крепости на этикетках.Федеральные акцизные марки на бутылках отсутствовали, этикетки были наклеены криво, колпачки на пробках располагались неплотно. Стоимость изъятой продукции составила порядка 3 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что фура направлялась в Тверскую область для дальнейшей реализации продукции.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Водителю грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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