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08.02.2017 15:57 Полицейские нашли у жительницы Щёкинского района около 160 граммов амфетамина Вести-Тула





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Сотрудники полиции установили факт сбыта подозреваемой более 10 граммов амфетамина, после чего женщина была задержана. Во время обыска в ее жилище были обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета, похожим на наркотик, а также ингредиенты наркотических средств и оборудование для изготовления наркотиков.



Проведённое исследование подтвердило, что женщина дома хранила амфетамин общей массой около 160 граммов. Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Выясняются все обстоятельства.



Полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ. Оперативники располагали сведениями, что 48-летняя жительница Щёкинского района может сбывать и хранить у себя дома амфетамин. При проведении дальнейших мероприятий эта информация получила подтверждение.Сотрудники полиции установили факт сбыта подозреваемой более 10 граммов амфетамина, после чего женщина была задержана. Во время обыска в ее жилище были обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета, похожим на наркотик, а также ингредиенты наркотических средств и оборудование для изготовления наркотиков.Проведённое исследование подтвердило, что женщина дома хранила амфетамин общей массой около 160 граммов. Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Выясняются все обстоятельства.

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