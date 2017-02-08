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08.02.2017 15:57 Полицейские нашли у жительницы Щёкинского района около 160 граммов амфетамина
Вести-Тула

Полицейские нашли у жительницы Щёкинского района около 160 граммов амфетамина

| фото |
Полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ. Оперативники располагали сведениями, что 48-летняя жительница Щёкинского района может сбывать и хранить у себя дома амфетамин. При проведении дальнейших мероприятий эта информация получила подтверждение.

Сотрудники полиции установили факт сбыта подозреваемой более 10 граммов амфетамина, после чего женщина была задержана. Во время обыска в ее жилище были обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета, похожим на наркотик, а также ингредиенты наркотических средств и оборудование для изготовления наркотиков.

Проведённое исследование подтвердило, что женщина дома хранила амфетамин общей массой около 160 граммов. Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Выясняются все обстоятельства.











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