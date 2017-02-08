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НОВОСТИ | Общество



08.02.2017 15:30 Не стало Бориса Зубицкого
Вести-Тула

Не стало Бориса Зубицкого

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Скончался Борис Зубицкий - крупный хозяйственник, умелый руководитель, коренной сибиряк, ставший своим в Туле.

С 2004 года депутат Государственной Думы, доктор технических наук, профессор, совладелец «Промышленно-металлургического холдинга», в состав которого входит наш «Тулачермет», он сделал немало доброго для работников этого предприятия и для города в целом: занимался дорогами, спонсировал ремонт и оборудование учреждений здравоохранения, образования.

Самый масштабный проект – строительство медико-диагностического центра для лечения малышей с ДЦП. В минувшем декабре ему исполнилось 69 лет. Как сообщил помощник Бориса Зубицкого Максим Лобода, «он умер 7 февраля в 22.04 в Москве. Причина официально пока неизвестна». Наши соболезнования его близким, родным, всем, кому он дорог.












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