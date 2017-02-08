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08.02.2017 13:34 Губернатор поручил разобраться с отоплением в Киреевске "Вести-Тула"





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На обращения к руководству управляющей компании, администрации, ресурсоснабжающей организации жители получили ответ, что исправить проблему можно, но для этого нужно менять оборудование котельной. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «…причина сложившейся ситуации в том, что были занижены параметры выхода теплоносителей из котельной. Это стало причиной того, что граждане испытывают определенные неудобства. Температура в их квартирах не соответствует предъявляемым требованиям. Дано предписание привести в норму параметры подачи тепла котельной»».



«Вы на людях не экономьте. Температура, которая должна быть в квартирах, должна соответствовать всем нормам и требованиям», - подчеркнул Алексей Дюмин. Глава региона поручил начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину обеспечить еженедельный контроль температурного режима в этих домах, а главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову и генеральному директору ресурсоснабжающей организации Руслану Щербакову в рамках подготовки к очередному отопительному сезону принять все необходимые меры по модернизации тепловых сетей, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.



Губернатор Алексей Дюмин накануне провел совещание, на котором каждое обращение, поступившее от жителей Тульской области, рассматривали отдельно. Коллективная жалоба пришла из Киреевска. Жители написали, что в домах по улицам Титова, Школьной, Горняков, Толстого и других неудовлетворительно работает система отопления. Температура в квартирах – ниже 15 градусов, а в сильные морозы опускается до 13 градусов. Приходится пользоваться обогревателями и переплачивать за электричество. Такая же ситуация – в школе №7, которая также, как и жилые дома, отапливается от 3-й котельной.На обращения к руководству управляющей компании, администрации, ресурсоснабжающей организации жители получили ответ, что исправить проблему можно, но для этого нужно менять оборудование котельной. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «…причина сложившейся ситуации в том, что были занижены параметры выхода теплоносителей из котельной. Это стало причиной того, что граждане испытывают определенные неудобства. Температура в их квартирах не соответствует предъявляемым требованиям. Дано предписание привести в норму параметры подачи тепла котельной»».«Вы на людях не экономьте. Температура, которая должна быть в квартирах, должна соответствовать всем нормам и требованиям», - подчеркнул Алексей Дюмин. Глава региона поручил начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину обеспечить еженедельный контроль температурного режима в этих домах, а главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову и генеральному директору ресурсоснабжающей организации Руслану Щербакову в рамках подготовки к очередному отопительному сезону принять все необходимые меры по модернизации тепловых сетей, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.









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