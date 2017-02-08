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|08.02.2017 13:34 Губернатор поручил разобраться с отоплением в Киреевске
|"Вести-Тула"
Губернатор Алексей Дюмин накануне провел совещание, на котором каждое обращение, поступившее от жителей Тульской области, рассматривали отдельно. Коллективная жалоба пришла из Киреевска. Жители написали, что в домах по улицам Титова, Школьной, Горняков, Толстого и других неудовлетворительно работает система отопления. Температура в квартирах – ниже 15 градусов, а в сильные морозы опускается до 13 градусов. Приходится пользоваться обогревателями и переплачивать за электричество. Такая же ситуация – в школе №7, которая также, как и жилые дома, отапливается от 3-й котельной.
На обращения к руководству управляющей компании, администрации, ресурсоснабжающей организации жители получили ответ, что исправить проблему можно, но для этого нужно менять оборудование котельной. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «…причина сложившейся ситуации в том, что были занижены параметры выхода теплоносителей из котельной. Это стало причиной того, что граждане испытывают определенные неудобства. Температура в их квартирах не соответствует предъявляемым требованиям. Дано предписание привести в норму параметры подачи тепла котельной»».
«Вы на людях не экономьте. Температура, которая должна быть в квартирах, должна соответствовать всем нормам и требованиям», - подчеркнул Алексей Дюмин. Глава региона поручил начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину обеспечить еженедельный контроль температурного режима в этих домах, а главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову и генеральному директору ресурсоснабжающей организации Руслану Щербакову в рамках подготовки к очередному отопительному сезону принять все необходимые меры по модернизации тепловых сетей, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.
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