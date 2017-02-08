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НОВОСТИ | Общество



08.02.2017 13:15 Эпидпорог по гриппу в Тульской области по-прежнему не превышен
"Вести-Тула"



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На прошлой неделе в области зарегистрировано более восьми тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, это почти на 3% ниже эпидемического порога.

По мнению медиков, такие результаты достигнуты благодаря тому, что туляки активно откликнулись на прививочную кампанию. Учебный процесс приостанавливался полностью в двух детских садах Воловского и Ефремовского районов и частично в 24 классах одиннадцати школ. На данный момент основное внимание санитарные врачи обращают на профилактические меры.

«В этом году грипп не придумал ничего нового. Поэтому, нужно соблюдать всем известные меры профилактики. На предприятиях нужно поддерживать микроклимат и соблюдать режим работы. В образовательных и медицинских учреждениях при необходимости нужно вводить карантин или ограниченное посещение, производить дезинфекцию. Чем меньше люди пребывают в общественных местах, в компаниях, тем меньше риск заболеть гриппом или ОРВИ», - говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.
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