НОВОСТИ | Общество







08.02.2017 17:39 «Ростелеком» станет партнером зональных соревнований ЦФО по фигурному катанию Вести-Тула





| фото |



Показать свое мастерство в одиночном катании съедутся представители 12-ти регионов Центрального федерального округа: из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Для того, чтобы участники соревнований и гости могли комфортно чувствовать себя в информационном пространстве, в зоне соревнований «Ростелеком» организует сеть беспроводного WiFi-доступа в Интернет. Благодаря этому, зрители и юные спортсмены смогут делиться впечатлениями в режиме он-лайн. Кроме того, все фигуристы получат от компании фирменные сувениры.



«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. Это уже не первое мероприятие, проводимое на Тульской земле при поддержке компании. Так, в конце октября 2015 года в Туле на Ледовой арене «Тропик» для юных фигуристов прошел мастер-класс Заслуженного тренера России Виктора Кудрявцева. Мероприятие состоялось в рамках крупной федеральной программы «Звездная дорожка», реализуемой «Ростелекомом» совместно с Федерацией фигурного катания России с декабря 2011 года.



Зональные соревнования-2017 проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов для участия в финальных соревнованиях первенства России, а также определения лучших фигуристов и сборных команд субъектов РФ в каждом федеральном округе для участия в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.



Выступления фигуристов пройдут 9-10 февраля в Ледовом дворце «Юбилейный» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, 4а. Торжественное открытие мероприятия 9 февраля в 12.00. Вход свободный.



«Ростелеком» выступит партнером зональных соревнований по фигурному катанию на коньках, проводимых 9-10 февраля 2017 года в Тульском регионе в рамках первенства России среди девушек и юношей 2000-2004г.р.Показать свое мастерство в одиночном катании съедутся представители 12-ти регионов Центрального федерального округа: из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Для того, чтобы участники соревнований и гости могли комфортно чувствовать себя в информационном пространстве, в зоне соревнований «Ростелеком» организует сеть беспроводного WiFi-доступа в Интернет. Благодаря этому, зрители и юные спортсмены смогут делиться впечатлениями в режиме он-лайн. Кроме того, все фигуристы получат от компании фирменные сувениры.«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. Это уже не первое мероприятие, проводимое на Тульской земле при поддержке компании. Так, в конце октября 2015 года в Туле на Ледовой арене «Тропик» для юных фигуристов прошел мастер-класс Заслуженного тренера России Виктора Кудрявцева. Мероприятие состоялось в рамках крупной федеральной программы «Звездная дорожка», реализуемой «Ростелекомом» совместно с Федерацией фигурного катания России с декабря 2011 года.Зональные соревнования-2017 проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов для участия в финальных соревнованиях первенства России, а также определения лучших фигуристов и сборных команд субъектов РФ в каждом федеральном округе для участия в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.Выступления фигуристов пройдут 9-10 февраля в Ледовом дворце «Юбилейный» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, 4а. Торжественное открытие мероприятия 9 февраля в 12.00. Вход свободный.

Читать @gtrktula



















