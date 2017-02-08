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|08.02.2017 11:39 Туляков познакомят с мастером иллюстрации
|"Вести-Тула"
Зрение обеспечивает нам до 80% информации. Вот и задумайтесь, какая ответственность лежит на книжных иллюстрациях – и какими возможностями, каким влиянием на читателя они обладают.
Это прекрасно понимал российский и советский график, выдающийся художник-иллюстратор Владимир Фаворский. Точнее сказать, он был художником книги, стремился передать ее стиль всей совокупностью элементов оформления: и шрифтом, и заставками, и иллюстрациями, чтобы, по его словам, раскрыть средствами изобразительного искусства мир, созданный писателем.
Об этом и пойдет сегодня речь на арт-лекции в библиотеке имени Толстого, на первой встрече в рамках проекта «Художник и книга». Начало в 15 часов.
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