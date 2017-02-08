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08.02.2017 10:57 Итальянские сыры теперь доступны и тулякам Татьяна Смирнова





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Это камера созревания сыров. Здесь продукт при определенных температурах доходит до нужной кондиции. У каждого сорта свой срок созревания. К примеру, свежему качотту необходимо пять суток. Пармезану или черному романо - год и больше. Чем сыр выдержаннее, тем он вкуснее и дороже. Килограмм черного романо стоит полторы тысячи рублей



Сыроварня в Новомосковске открылась чуть больше года назад. Одним из вдохновителей производства стал Маурицио – сыровар в третьем поколении. Россия для итальянца стала вторым домом. «Моя семья живет в России. Я люблю эту страну и считаю, что перспективы для бизнеса здесь очень большие. В производстве сыра я использую только натуральные ингредиенты. Весь секрет качества наших продуктов – руки и опыт, передаваемый из поколения в поколение в моей семье», - говорит технолог Маурицио Россини.



Начиналось все с эксперимента. Позже перешли на объемы. Правда, пока продукция отправляется в основном в Москву. В Туле итальянские сыры с новомосковской пропиской можно найти лишь в нескольких магазинах крупной торговой сети.



Как рассказал директор предприятия Сергей Шумский, «…сыр дорогой, так как делается из молока, без консервантов. Для производства одного килограмма сыра нужно 10 литров молока. Созревает продукт в среднем 45 суток. Цена порядка 600 рублей».



Впрочем, выдержанные сыры всегда стоили соответствующе. Чуть ниже цена на свежие – буратту или моцареллу. По словам производителей, выпуск сыра в нашей стране только набирает обороты. Есть ряд проблем – в том числе и дефицит соответствующего технологии молока. Возможно, в будущем хороший сыр будет доступен каждому кошельку, и проблема фальсификата на сырном рынке канет в лету.

Качотта, Чиамбелла, Скаморца... Непонятные для русского уха слова, но так ласкающие вкус гурманов. Сегодня за производство итальянских сыров взялись отечественные производители, тем самым начав постепенно заполнять нишу санкционных товаров.Это камера созревания сыров. Здесь продукт при определенных температурах доходит до нужной кондиции. У каждого сорта свой срок созревания. К примеру, свежему качотту необходимо пять суток. Пармезану или черному романо - год и больше. Чем сыр выдержаннее, тем он вкуснее и дороже. Килограмм черного романо стоит полторы тысячи рублейСыроварня в Новомосковске открылась чуть больше года назад. Одним из вдохновителей производства стал Маурицио – сыровар в третьем поколении. Россия для итальянца стала вторым домом. «Моя семья живет в России. Я люблю эту страну и считаю, что перспективы для бизнеса здесь очень большие. В производстве сыра я использую только натуральные ингредиенты. Весь секрет качества наших продуктов – руки и опыт, передаваемый из поколения в поколение в моей семье», - говорит технолог Маурицио Россини.Начиналось все с эксперимента. Позже перешли на объемы. Правда, пока продукция отправляется в основном в Москву. В Туле итальянские сыры с новомосковской пропиской можно найти лишь в нескольких магазинах крупной торговой сети.Как рассказал директор предприятия Сергей Шумский, «…сыр дорогой, так как делается из молока, без консервантов. Для производства одного килограмма сыра нужно 10 литров молока. Созревает продукт в среднем 45 суток. Цена порядка 600 рублей».Впрочем, выдержанные сыры всегда стоили соответствующе. Чуть ниже цена на свежие – буратту или моцареллу. По словам производителей, выпуск сыра в нашей стране только набирает обороты. Есть ряд проблем – в том числе и дефицит соответствующего технологии молока. Возможно, в будущем хороший сыр будет доступен каждому кошельку, и проблема фальсификата на сырном рынке канет в лету.













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