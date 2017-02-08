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НОВОСТИ | Общество



08.02.2017 10:33 В Тульской области станет больше особо охраняемых территорий
Виктория Живейнова



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То, о чем говорили ученые ТулГУ и ТГПУ, используя сложную терминологию, все равно понятно простому обывателю. От экологического состояния региона зависит чистота и биоразнообразие России и даже Европы. В наших краях произрастают уникальные растения, некоторые из них занесены в Красную книгу. Однако особо охраняемыми являются всего 0,26% природных территорий. Для экологического баланса должно быть 17 %.

Основываясь на этих данных кандидата биологических наук педуниверситета Татьяны Светашевой, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, запланировал в ближайшее же время провести депутатские слушания по экологическим вопросам, а также предпринять еще ряд шагов. По словам Харитонова, «….необходимо привлечь к обсуждению этого вопроса всех депутатов, всех уровней. В особо охраняемых территориях мы не будем размещать производственные мощности. Мы должны сохранить природу».

В зоне особого внимания не только лесные массивы, но и индустриальный центр. Ученые с кафедры аэрологии и охраны труда тульского госуниверситета всерьез задумались над вопросами влияния предприятий и транспорта на состояние воздуха, почвы и воды в регионе. А ответ на вопрос «Какая главная улица Тулы?» шокировал всех. «Самой главной улицей является Упа. Точнее долина Упы, которая определяет движение воздушных масс через центр города», - говорит профессор кафедры «Аэрологии, охраны труда и окружающей среды» ТулГУ Аркадий Симанкин.

Упа протекает на 25 километров вдоль Тулы. Мониторинг воды и дна сегодня тоже под пристальным вниманием ученых, равно как и пробки в городе (как зоны особой концентрации опасных веществ), и промышленные предприятия. Технические посты, установленные в разных точках города, помогают получать сведения о загрязнениях среды в режиме онлайн. Это и продемонстрировали во время встречи. Один из награждаемых благодарственным письмом Тульской областной Думы - Кирилл Гришаков в числе разработчиков специальных датчиков для отслеживания чистоты воздуха:

Мы разработали новую систему мониторинга, которая внедряет датчики непосредственно в трубу, в источник загрязнения. Это позволяет сконцентрировать внимание на определенные выбросы и впоследствии уменьшить их», - рассказывает аспирант кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ Кирилл Гришаков.

Тульская область издавна славится оружием, самоварами и пряниками, может быть, благодаря неравнодушным людям, подобным встречам, наш регион когда-нибудь удостоится и звания одного из самых экологически чистых и безопасных городов России.
















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