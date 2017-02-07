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НОВОСТИ | Общество



07.02.2017 19:02 В Тульской области отремонтируют 38 самых опасных участков дорог
Вести-Тула

В Тульской области отремонтируют 38 самых опасных участков дорог

| фото |
К лету в Тульской области отремонтируют дополнительно ещё 70 километров дорог регионального и местного значения. Специалисты определили 38 самых аварийно опасных участков дорог. На замену покрытия дополнительно выделено ещё 650 миллионов из федерального бюджета.

Задача глобальная - уменьшить количество мест концентрации ДТП к 2018 году на 55%, а к 2025 - и вовсе на 85%. Об этом и не только шла речь сегодня на заседании координационного совета по проектному управлению в органах исполнительной власти региона.

«С мая по октябрь нам предстоит выполнить работы на 1 миллиард 250 миллионов рублей. Вы производили анализ, почему именно в этих местах происходят дорожно-транспортные происшествия?» - задал губернатор Алексей Дюмин вопрос министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александру Камзолову.

По слова Камзолова, «определено 38 очагов аварийности: восемь - на федеральных дорогах, 12 - на региональных и 18 - на местных. Перед нами поставлена задача, чтобы к концу 2018 года их было не более 17. Основные причины ДТП – несоответствие качества дорог нормативным требованиям, необходимость изменения организации дорожного движения, светофорного регулирования».

Такие дополнительные дорожные стройки - часть проекта «Безопасные и качественные дороги в Тульской области». Такая проектная система управления активно внедряется на федеральном уровне. В 12 из 17 федеральных проектах участвует и Тульская область. Сферы разные - здравоохранение, ЖКХ, строительство.















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