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07.02.2017 18:37 В тульских школах создадут дополнительные места Вести-Тула





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По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «к 2025 году мы должны создать порядка 17 тысяч дополнительных мест. В 2017 году государственной программой «Развитие образования в Тульской области» предусмотрено 706 миллионов рублей. Это 650 миллионов на выкуп здания школы в микрорайоне Зеленстрой-2 и 56,3 миллиона рублей на осуществление ремонтных работ в целях устранения предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Здесь 17 государственных образовательных организаций и 9 муниципальных».



В Тульском регионе появится виртуальная школа - интернет-площадка для учителей, детей и родителей, которая будет наполнена обучающими программами и полезной информацией. Об этом стало известно сегодня на заседании координационного совета по проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской области. Дополнительным образованием к 2025 году должно быть охвачено 75% детей. Да и самих мест в школах должно стать больше.По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, «к 2025 году мы должны создать порядка 17 тысяч дополнительных мест. В 2017 году государственной программой «Развитие образования в Тульской области» предусмотрено 706 миллионов рублей. Это 650 миллионов на выкуп здания школы в микрорайоне Зеленстрой-2 и 56,3 миллиона рублей на осуществление ремонтных работ в целях устранения предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Здесь 17 государственных образовательных организаций и 9 муниципальных».





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