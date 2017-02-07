НОВОСТИ | Общество







07.02.2017 18:13 Жители Зеленстроя-2 с трудом могут выехать из микрорайона Вести-Тула





| фото |



По их мнению, ситуация может быть решена установкой дополнительного светофора. Алексей Дюмин распорядился, чтобы подведомственные органы занялись этим вопросом: «Вопрос с застройкой был решён, а логистика не продумана до конца. Район растёт, расширяется. Надо создать рабочую группу и продумать там транспортную логистику».



Традиционно к концу рабочего дня машины скапливаются в пробках на улице Советской, на Пролетарском мосту и в районе Зеленстроя. Постоянные пробки здесь стали одним из предметов обсуждения на заседание правительства региона накануне. Жители домов нового микрорайона Зеленстрой-2 пожаловались губернатору области на то, что с огромным трудом выезжают на главную дорожную артерию города - проспект Ленина.По их мнению, ситуация может быть решена установкой дополнительного светофора. Алексей Дюмин распорядился, чтобы подведомственные органы занялись этим вопросом: «Вопрос с застройкой был решён, а логистика не продумана до конца. Район растёт, расширяется. Надо создать рабочую группу и продумать там транспортную логистику».







Читать @gtrktula

















