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07.02.2017 18:05 Тульская область вошла в число самых «пожилых» регионов Вести-Тула





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Расчёт делался в соответствии с так называемым медианным возрастом. Он делит всё население на две равные части. Одну - моложе медианы, другую - старше её. Медианный возраст жителей Тульской области на сегодня 42,8 лет. Также к самым «старым» регионам отнесены Тамбовская, Рязанская, Псковская и Пензенская области.



Тульская область - один из самых «пожилых» регионов страны. К такому выводу пришли эксперты, составившие так называемый демографический лист. Как сообщает «Российская газета», при создании рейтинга учитывалась статистика по численности населения, по рождаемости и смертности.Расчёт делался в соответствии с так называемым медианным возрастом. Он делит всё население на две равные части. Одну - моложе медианы, другую - старше её. Медианный возраст жителей Тульской области на сегодня 42,8 лет. Также к самым «старым» регионам отнесены Тамбовская, Рязанская, Псковская и Пензенская области.

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