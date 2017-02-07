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|07.02.2017 17:43 Опасный метанол найден в шести образцах «незамерзайки» в Туле
|Вести-Тула
В шести образцах жидкости для очистки стёкол тульские санитарные врачи нашли запрещённый метанол. Превышение допустимого уровня метилового спирта выявлено в незамерзающей жидкости шести производителей.
В отношении предпринимателей возбуждены административные производства, более 300 литров продукции снято с реализации. Сотрудники регионального Роспотребнадзора напоминают тулякам, что стеклоомывающие жидкости непригодны для пищевых целей.
Содержание метанола оказалось превышено в следующих жидкостях:
«Капелька» (производитель ООО «Эко-Технология», г. Владимир, ул. Дворянская, 27А),
«NordWind» марки (-30) (производитель ООО «Торговый Дом «Вымпел Торг», г. Москва, ул. 3-я Никопольская, 7),
«Вертикаль» -30С, изготовитель – ООО «Вертикаль» (Россия, г.Владимир, ул. Студеная гора, д. 36а),
«Gleid Extro polar» -30, изготовитель – ООО «Дельрос» (Россия, Владимирская область, округ Александров, поселок Балакирево, ул. Заводская, д. 10, корп. 41),
«Вьюга» -30, дата изготовления: изготовитель – ООО «ИнформПрогресс» (Россия, Московская область, Мытищинский район, п. Юдино),
«Crystal Cler» марки (-30) ICE STORM, ООО «Регалит» (Московская область, Раменский район, д.Островцы, 14км от МКАД по Новорязанскому шоссе).
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