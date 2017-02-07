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НОВОСТИ | Общество



07.02.2017 16:30 В Тульской области сотрудники ФСБ со всего ЦФО выявляют сильнейших в плавании и лыжах
Кира Черьевская

В Тульской области сотрудники ФСБ со всего ЦФО выявляют сильнейших в плавании и лыжах

| фото |
Тульская область сегодня встречает участников чемпионата ЦФО по плаванию и лыжным гонкам среди управлений ФСБ. На открытии спортсменов, а их к нам прибыло 185 человек, поприветствовали начальник регионального управления ФСБ и председатель Правительства Тульской области.

«Наше ведомство переживало нелёгкие времена, но всегда сотрудников органов госбезопасности, чекистов объединяло одно – стремление максимально выполнить свой долг, быть максимально полезным родине, решить поставленные задачи», - сказал начальник УФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев.

«В 1941 году наш город-герой из последних сил отстояли рабочий полк и сотрудники органов КГБ. 100-летие образования органов безопасности, 100-летие революции, юбилей контрнаступления под Москвой», - напомнил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Соревнования пловцов проходят в бассейне Центрального стадиона. Женщины проплывут 50 метров брассом, у мужчин стометровки этим же стилем в двух возрастных группах: первая до 30 лет, вторая - те, кому за 30. А завершит соревнования эстафета смешанная.

Пловцам повезло, в бассейне в любую погоду тепло, а вот лыжникам сегодня будет сложнее. С утра на термометрах в Туле было -22, а в районах и того холоднее.

По плану женщины должны были бежать 5 км, мужчины 10 и 15, и плюс смешанная эстафета. Главный судья соревнования по лыжным гонкам Валерий Маршалкин сообщил, что «трассы будут сокращены до пяти километров. Эстафета под вопросом из-за погодных условий».

Свои наставления участникам соревнований дал и наш легендарный земляк, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Итоги соревнований подведут вечером.











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