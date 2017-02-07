Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.02.2017 12:59 Тульские родители сегодня сдают ЕГЭ
"Вести-Тула"



| фото |
Тульские родители сегодня сдают ЕГЭ. Около 50 регионов России принимают участие во всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Таким образом, педагоги решили повысить информированность мам и пап выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

Судя по числу желающих поучаствовать в любопытном эксперименте туляков, а в списке заявлено всего сорок родителей, энтузиастов немного. В областном институте повышения квалификации они смогли не только заполнить бланки заданий и написать небольшую проверочную работу, но и увидеть, как ведется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Сдавали родители русский язык.

Как рассказала директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева, «…задания полностью аналогичны тем, которые выполняют выпускники во время сдачи ЕГЭ. Они разработаны федеральным институтом педагогических измерений, прошли экспертизу, но являются демонстрационными». Акцию «ЕГЭ для родителей» собираются сделать традиционной и более обширной.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.