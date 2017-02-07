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07.02.2017 12:59 Тульские родители сегодня сдают ЕГЭ "Вести-Тула"





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Судя по числу желающих поучаствовать в любопытном эксперименте туляков, а в списке заявлено всего сорок родителей, энтузиастов немного. В областном институте повышения квалификации они смогли не только заполнить бланки заданий и написать небольшую проверочную работу, но и увидеть, как ведется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Сдавали родители русский язык.



Как рассказала директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева, «…задания полностью аналогичны тем, которые выполняют выпускники во время сдачи ЕГЭ. Они разработаны федеральным институтом педагогических измерений, прошли экспертизу, но являются демонстрационными». Акцию «ЕГЭ для родителей» собираются сделать традиционной и более обширной.







Тульские родители сегодня сдают ЕГЭ. Около 50 регионов России принимают участие во всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Таким образом, педагоги решили повысить информированность мам и пап выпускников об особенностях экзаменационных процедур.Судя по числу желающих поучаствовать в любопытном эксперименте туляков, а в списке заявлено всего сорок родителей, энтузиастов немного. В областном институте повышения квалификации они смогли не только заполнить бланки заданий и написать небольшую проверочную работу, но и увидеть, как ведется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Сдавали родители русский язык.Как рассказала директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева, «…задания полностью аналогичны тем, которые выполняют выпускники во время сдачи ЕГЭ. Они разработаны федеральным институтом педагогических измерений, прошли экспертизу, но являются демонстрационными». Акцию «ЕГЭ для родителей» собираются сделать традиционной и более обширной.









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