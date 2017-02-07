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07.02.2017 12:39 В косогорском ДК можно познакомиться с резьбой по дереву "Вести-Тула"





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Резьбе по дереву Владимир Лыгин учился сам, с нуля, не имея художественного образования. В Тульскую область он перебрался из Луганска. Поэтому тема выставка, которая открылась в косогорском Дворце культуры, связана с единством народов и дружбой между национальностями.

Портреты знаменитых людей, выполненные в дереве. Здесь Пушкин, Толстой, а еще президент Путин и действующий патриарх. Автор работ - народный мастер Владимир Лыгин. Сюжеты его произведений связаны с православием, былинными героями, историческими личностями: на них Ярослав Мудрый, князь Святослав, Александр Невский.Резьбе по дереву Владимир Лыгин учился сам, с нуля, не имея художественного образования. В Тульскую область он перебрался из Луганска. Поэтому тема выставка, которая открылась в косогорском Дворце культуры, связана с единством народов и дружбой между национальностями.











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