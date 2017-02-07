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07.02.2017 12:05 Трое туляков совершили двухдневный поход на собачьих упряжках Кира Черьевская





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Знал бы Джек Лондон, что его произведения в 21-м веке могут вдохновить привыкших к комфорту людей на зимние экстремальные походы. Ан нет. Оказывается, есть отчаянные, готовые проверить себя на прочность. Участники похода решили, что им стоит попробовать отправиться по непротоптанным дорожкам леса с упряжкой и переночевать в зимнем лесу без палатки у костра.



«Еду готовили на костре. Брали с собой на два дня продукты, которые можно было разложить по рюкзакам. Делали небольшой заслон от ветра и для сна», - рассказывает участник похода Сергей Варзаков.



Стужа, снег и остальные прелести зимнего леса, конечно, больше всего порадовали главных участников этого похода – голубоглазых хасок и белоснежного самоеда. Эти собаки так и рвутся на прогулку в лес, едва давая хозяину сделать упряжку. И первый заезд для нашей съемочной группы они решили сделать без каюра.

Преодолели по сугробам в этот раз вместо запланированных двух с половиной километров, туляки-туристы лишь полтора. Но с каким удовольствием!!!



Переночевать и не замерзнуть в зимнем лесу помог большой опыт друга инструктора по туризму. «При помощи современного снаряжения, теплой одежды и спальников, можно легко переночевать в лесу без палаток», - говорит инструктор туристического клуба «Бриз» Евгений Федосов.



Двухдневный поход, по словам его участников, был всего лишь разминкой. В планах более долгие, возможно, недельные путешествия по просторам Тульской области.



Пять лаек и одна самоедская собака, их заводчик Валерий, опытный турист, неоднократно покорявший Эльбрус и бывавший на Алтае, Евгений, а также любитель походов и хороший друг Сергей решили, что просто кататься на хасках интересно, но нужно больше.Знал бы Джек Лондон, что его произведения в 21-м веке могут вдохновить привыкших к комфорту людей на зимние экстремальные походы. Ан нет. Оказывается, есть отчаянные, готовые проверить себя на прочность. Участники похода решили, что им стоит попробовать отправиться по непротоптанным дорожкам леса с упряжкой и переночевать в зимнем лесу без палатки у костра.«Еду готовили на костре. Брали с собой на два дня продукты, которые можно было разложить по рюкзакам. Делали небольшой заслон от ветра и для сна», - рассказывает участник похода Сергей Варзаков.Стужа, снег и остальные прелести зимнего леса, конечно, больше всего порадовали главных участников этого похода – голубоглазых хасок и белоснежного самоеда. Эти собаки так и рвутся на прогулку в лес, едва давая хозяину сделать упряжку. И первый заезд для нашей съемочной группы они решили сделать без каюра.Преодолели по сугробам в этот раз вместо запланированных двух с половиной километров, туляки-туристы лишь полтора. Но с каким удовольствием!!!Переночевать и не замерзнуть в зимнем лесу помог большой опыт друга инструктора по туризму. «При помощи современного снаряжения, теплой одежды и спальников, можно легко переночевать в лесу без палаток», - говорит инструктор туристического клуба «Бриз» Евгений Федосов.Двухдневный поход, по словам его участников, был всего лишь разминкой. В планах более долгие, возможно, недельные путешествия по просторам Тульской области.











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