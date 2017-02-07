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НОВОСТИ | Общество



07.02.2017 11:41 Юные туляки смогли удивить Пьера Кардена
Алина Фурсенко, Виктория Живейнова



| фото |
Это легенда мировой моды Пьер Карден еще нашего, тульского морозца не ощущал. Для двух тулячек, педагогов театра моды «Стиль», напротив, эта встреча была очень теплой и долгожданной.

В прошлом году коллектив вошел в ассоциацию детских театров моды «Золотая игла» под Патронажем Вячеслава Зайцева, а в этом году педагоги получили приглашение на семинар в эпицентр высокой моды и на встречу с классиком – 94 летним Пьером Карденом. «Общение с ним воодушевляет. Разговаривая с ним, до конца не веришь, что общаешься с такой легендой. Такой заряд энергии для работы, для творчества», - говорит художественный руководитель театра моды «Стиль» Елена Сергеева.

Театр моды «Стиль» существует уже 28 лет, и здесь юные воспитанницы под присмотром педагогов с нуля создают и шьют костюмы, а после, изучив азы актерского мастерства и дефиле, показывают их на сцене, причем, это не повседневная одежда, а сложные сценические образы.

«Недавно мы сделали коллекцию, которая называется «Храмы России». Нас вдохновили самые знаменитые образцы русской архитектуры, начиная от Кижей. Есть и тульский «Успенский». В Париже удивлялись тому, что дети это делают и прикладное творчество не умирает», - рассказывает дизайнер-руководитель школы моды театра моды «Стиль» Елена Мотох.

В Париже, таких коллективов просто нет, а в Туле только в «Стиле» занимается порядка 70 воспитанниц, начиная с 6 лет. По словам Елены Сергеевой, «…во Франции нет такой практики. И кутюрье был удивлен, что дети под руководством педагогов могут создавать такие костюмы. Мы возили свое портфолио, и такую книгу подарили лично Пьеру Кардену».

Видимо, фотографии мастера заинтересовали. Уже в июле на большой фестиваль в Париж пригласили не только педагогов, но и воспитанниц театра «Стиль», так что, скоро маленькие тулячки покажут столице Франции свою моду «от кутюр».

















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