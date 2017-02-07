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07.02.2017 11:41 Юные туляки смогли удивить Пьера Кардена Алина Фурсенко, Виктория Живейнова





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В прошлом году коллектив вошел в ассоциацию детских театров моды «Золотая игла» под Патронажем Вячеслава Зайцева, а в этом году педагоги получили приглашение на семинар в эпицентр высокой моды и на встречу с классиком – 94 летним Пьером Карденом. «Общение с ним воодушевляет. Разговаривая с ним, до конца не веришь, что общаешься с такой легендой. Такой заряд энергии для работы, для творчества», - говорит художественный руководитель театра моды «Стиль» Елена Сергеева.



Театр моды «Стиль» существует уже 28 лет, и здесь юные воспитанницы под присмотром педагогов с нуля создают и шьют костюмы, а после, изучив азы актерского мастерства и дефиле, показывают их на сцене, причем, это не повседневная одежда, а сложные сценические образы.



«Недавно мы сделали коллекцию, которая называется «Храмы России». Нас вдохновили самые знаменитые образцы русской архитектуры, начиная от Кижей. Есть и тульский «Успенский». В Париже удивлялись тому, что дети это делают и прикладное творчество не умирает», - рассказывает дизайнер-руководитель школы моды театра моды «Стиль» Елена Мотох.



В Париже, таких коллективов просто нет, а в Туле только в «Стиле» занимается порядка 70 воспитанниц, начиная с 6 лет. По словам Елены Сергеевой, «…во Франции нет такой практики. И кутюрье был удивлен, что дети под руководством педагогов могут создавать такие костюмы. Мы возили свое портфолио, и такую книгу подарили лично Пьеру Кардену».



Видимо, фотографии мастера заинтересовали. Уже в июле на большой фестиваль в Париж пригласили не только педагогов, но и воспитанниц театра «Стиль», так что, скоро маленькие тулячки покажут столице Франции свою моду «от кутюр».





Это легенда мировой моды Пьер Карден еще нашего, тульского морозца не ощущал. Для двух тулячек, педагогов театра моды «Стиль», напротив, эта встреча была очень теплой и долгожданной.В прошлом году коллектив вошел в ассоциацию детских театров моды «Золотая игла» под Патронажем Вячеслава Зайцева, а в этом году педагоги получили приглашение на семинар в эпицентр высокой моды и на встречу с классиком – 94 летним Пьером Карденом. «Общение с ним воодушевляет. Разговаривая с ним, до конца не веришь, что общаешься с такой легендой. Такой заряд энергии для работы, для творчества», - говорит художественный руководитель театра моды «Стиль» Елена Сергеева.Театр моды «Стиль» существует уже 28 лет, и здесь юные воспитанницы под присмотром педагогов с нуля создают и шьют костюмы, а после, изучив азы актерского мастерства и дефиле, показывают их на сцене, причем, это не повседневная одежда, а сложные сценические образы.«Недавно мы сделали коллекцию, которая называется «Храмы России». Нас вдохновили самые знаменитые образцы русской архитектуры, начиная от Кижей. Есть и тульский «Успенский». В Париже удивлялись тому, что дети это делают и прикладное творчество не умирает», - рассказывает дизайнер-руководитель школы моды театра моды «Стиль» Елена Мотох.В Париже, таких коллективов просто нет, а в Туле только в «Стиле» занимается порядка 70 воспитанниц, начиная с 6 лет. По словам Елены Сергеевой, «…во Франции нет такой практики. И кутюрье был удивлен, что дети под руководством педагогов могут создавать такие костюмы. Мы возили свое портфолио, и такую книгу подарили лично Пьеру Кардену».Видимо, фотографии мастера заинтересовали. Уже в июле на большой фестиваль в Париж пригласили не только педагогов, но и воспитанниц театра «Стиль», так что, скоро маленькие тулячки покажут столице Франции свою моду «от кутюр».









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