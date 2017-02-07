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07.02.2017 11:18 Прокуратура выявила нарушения в двух тульских школах "Вести-Тула"





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Как рассказала заместитель прокурора Зареченского района Тулы Людмила Крупейченко, «…в связи с допущенными нарушениями, прокуратурой в адрес руководителей образовательных учреждений направлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Работа по мониторингу сайтов образовательных учреждений будет продолжена».



В двух тульских школах выявлены нарушения при приёме документов в 1-ый класс. С 1 февраля, когда настала пора записываться в очередь на зачисление в школу, прокуратура начала отслеживать информацию, размещенную на сайтах образовательных учреждений. Нарушения были найдены в центрах образования №5 и № 31. В перечне требуемых документов оказались лишние - СНИЛС ребёнка и родителя. Что противоречит закону об образовании.Как рассказала заместитель прокурора Зареченского района Тулы Людмила Крупейченко, «…в связи с допущенными нарушениями, прокуратурой в адрес руководителей образовательных учреждений направлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Работа по мониторингу сайтов образовательных учреждений будет продолжена».











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