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07.02.2017 11:01 Более 13 тысяч жителей региона впервые сядут за парты в 2017 году "Вести-Тула"





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В срок по 20 июня регистрируются заявления в первый класс только в школы по закреплённой территории. А с 1-го июля по 25-ое августа - в первый класс любой школы, в котором есть свободные места.



Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…заявление на постановку ребенка в очередь в первый класс родители могут подать в любое удобное время несколькими способами. Такими как: автоматизированная система «Е-услуги. Образование», через региональный портал государственных муниципальных услуг или через органы местного самоуправления».



13 тысяч 162 туляка в этом году впервые сядут за школьные парты. С 1 февраля уже стартовала электронная запись в школы. Эта тема в числе многих была поднята на заседании правительства Тульской области губернатором Алексеем Дюминым.В срок по 20 июня регистрируются заявления в первый класс только в школы по закреплённой территории. А с 1-го июля по 25-ое августа - в первый класс любой школы, в котором есть свободные места.Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…заявление на постановку ребенка в очередь в первый класс родители могут подать в любое удобное время несколькими способами. Такими как: автоматизированная система «Е-услуги. Образование», через региональный портал государственных муниципальных услуг или через органы местного самоуправления».











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