НОВОСТИ | Общество







06.02.2017 18:39 Жители деревни Бородино мечтают о чистой питьевой воде Татьяна Смирнова





| фото |



Годится такая вода лишь для технических нужд, и то не для всех. К примеру, белье после стирки выходит с душком. За относительно чистой живительной влагой селяне едут, кто на чем может, за несколько километров в родник. «Есть пару колодцев, но их затапливает канализация из коттеджей. Колонка у нас была колхозная. С мая месяца она не работает. Делать ее никто не собирается. Вода нам очень нужна. Чиновники обещают. Главы меняются, а толку никакого», - сетуют жители деревни Бородино.



В деревне постоянно проживают около полсотни жителей. Летом с приездом дачников население увеличивается раза в три. И у всех комнаты заставлены канистрами и бутылками с водой. «Тратим 50 литров ежедневно. Это без стирки. Воду экономим», - говорит жительница деревни Бородино Ольга Лаптева. Ольга – та самая активистка, которая подвигла жителей деревни сделать централизованное водоснабжение, его в деревне никогда не было. Готовить проектно-сметную документацию за свой счет жители начали еще в 2011-м году. Проделана колоссальная работа.



В местной администрации о проблеме жителей знают. Уже новый глава, а точнее пока исполняющий обязанности, Игорь Миронов, ждет людей с имеющимися у них документами. По его словам, «...в этом году на водоснабжение поселка запланировано 350 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены на проведение геодезических изысканий. Для строительства водопровода нужно примерно два миллиона рублей. Подвоз воды, если это необходимо, администрация организует»,



Обещаниями главы о подвозе воды жителям следует начать пользоваться уже сейчас. Потому как осуществить двухмиллионное строительство сельскому бюджету в короткие сроки не по силам. Остается только надеяться на помощь вышестоящих чинов.



Для жителей деревни Бородино вода является настоящим кладом. Чтобы получить ее, необходимо раскопать снег, разбить полынью, и лишь за тем получить вожделенную влагу. Да и то - дурно пахнущую, ведь в эти пруды стекает канализация.Годится такая вода лишь для технических нужд, и то не для всех. К примеру, белье после стирки выходит с душком. За относительно чистой живительной влагой селяне едут, кто на чем может, за несколько километров в родник. «Есть пару колодцев, но их затапливает канализация из коттеджей. Колонка у нас была колхозная. С мая месяца она не работает. Делать ее никто не собирается. Вода нам очень нужна. Чиновники обещают. Главы меняются, а толку никакого», - сетуют жители деревни Бородино.В деревне постоянно проживают около полсотни жителей. Летом с приездом дачников население увеличивается раза в три. И у всех комнаты заставлены канистрами и бутылками с водой. «Тратим 50 литров ежедневно. Это без стирки. Воду экономим», - говорит жительница деревни Бородино Ольга Лаптева. Ольга – та самая активистка, которая подвигла жителей деревни сделать централизованное водоснабжение, его в деревне никогда не было. Готовить проектно-сметную документацию за свой счет жители начали еще в 2011-м году. Проделана колоссальная работа.В местной администрации о проблеме жителей знают. Уже новый глава, а точнее пока исполняющий обязанности, Игорь Миронов, ждет людей с имеющимися у них документами. По его словам, «...в этом году на водоснабжение поселка запланировано 350 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены на проведение геодезических изысканий. Для строительства водопровода нужно примерно два миллиона рублей. Подвоз воды, если это необходимо, администрация организует»,Обещаниями главы о подвозе воды жителям следует начать пользоваться уже сейчас. Потому как осуществить двухмиллионное строительство сельскому бюджету в короткие сроки не по силам. Остается только надеяться на помощь вышестоящих чинов.













Читать @gtrktula



















