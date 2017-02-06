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06.02.2017 16:37 Туляки увидят фотопортреты кукол Вести-Тула





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«Чёрно-белые грёзы» - это совместный проект директора московской кукольной галереи «Вахтанов» Ирины Мызиной и фотографа Владимира Помогаева. По словам специалиста выставочного отдела Тульского историко-архитектурного музея Александра Аладина, «снимать кукол – это не совсем то же, что снимать людей. Куклы не могут сами принять позы, создать выражение лица. На каждый портрет уходил целый день работы».



В Тульском историко-архитектурном музее открылась необычная фотовыставка «Чёрно-белые грёзы». На ней представлена серия чёрно-белых фотографий художественных кукол. Причем, образцами для их портретов послужили фотографии голливудских звёзд 30-40-х годов - времени, когда зародилась тенденция сегодняшнего графического «глянцевого фото».«Чёрно-белые грёзы» - это совместный проект директора московской кукольной галереи «Вахтанов» Ирины Мызиной и фотографа Владимира Помогаева. По словам специалиста выставочного отдела Тульского историко-архитектурного музея Александра Аладина, «снимать кукол – это не совсем то же, что снимать людей. Куклы не могут сами принять позы, создать выражение лица. На каждый портрет уходил целый день работы».







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